Arrivano 1 - 7 miliardi per la ricerca : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – In arrivo quasi 1,7 miliardi di euro per la ricerca italiana. Il Miur ha reso noto che il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo Ordinario (FOE) per gli Enti e le Istituzioni di ricerca finanziati dal ministero. Per il 2018 si tratta di quasi 1,7 miliardi (1.698.929.808 euro). Il Miur segnala che la quota ...