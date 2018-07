Arriva il servizio di lettura in movimento | clicca sulla mappa e scopri i libri da leggere

Estate sicura a Ragusa : Arriva il servizio aggiuntivo di ambulanze : servizio aggiuntivo di ambulanze. L’Asp integra l’attività delle guardie mediche estive: Punta Braccetto, Santa Maria del Focallo, Marina di Acate

NoiPa - comunicato ufficiale : è Arrivato il nuovo servizio ‘Contratti scuola a tempo determinato’ : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha comunicato attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’arrivo di un nuovo servizio destinato a tutti coloro che prestano servizio con contratto a tempo determinato. Si tratta di un servizio ‘self service’, così come è stato ribattezzato dalla piattaforma, in quanto il personale scolastico interessato potrà monitorare la propria […] L'articolo ...

Youtube Music e Premium Arrivano in Italia / Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio : Youtube Music e Premium arrivano in Italia, Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio a disposizione degli utenti. Nei pacchetti oltre alla Musica anche show televisivi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:11:00 GMT)