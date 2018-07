Argentina | sfreccia in autostrada a 170 km h | il tremendo volo dell’auto dal cavalcavia

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) L'incredibile e spaventoso incidente è avvenuto su un'della capitale Buenos Aires Un giovane di appena 19 anni è stato protagonista di un terribile incidente mentreva con la sua auto a 170 km/h sull'che costeggia la città di Buenos Aires, in. Le telecamere di sicurezza immortalano il giovane mentre perde il controllo della sua vettura di colore bianco che a causa dell'elevata velocità vola giù dalatterrando sulla carreggiata sottostante. Il ragazzo, rimasto ferito gravemente nell'impatto, è stato portato in ospedale dove attualmente versa in condizioni di salute estremamente critiche.