Arco | sit-in dell' 83enne | Sì ai migranti in paese e nella mia casa

83enne di Arco - in provincia di Trento - fa sit-in solitario per i migranti. I concittadini la criticano : "Se li porti a casa sua" : Un sit-in da sola, davanti alla Chiesa di Arco, in provincia di Trento, per dire "sì" ai migranti. La protagonista è una donna di 83 anni, fotografata da un concittadina che ha poi pubblicato lo scatto su Facebook. "Io cristiana, dico sì ai migranti nel mio paese e nella mia casa". Un'iniziativa che tuttavia ha aperto un dibattito tra gli utenti"Se li vuole tutti a casa sua va bene. Io non li voglio", commenta un utente. Ma ...

Salvaguardia della biodiversità : "Ambient'Arti 18-Il paesaggio da spettacolo" al PArco Nazionale d'Abruzzo - Lazio e Molise : Il ricco calendario di spettacoli, che interessa più centri del Parco, è il risultato di un percorso più ampio e strutturato che speriamo possa dare riscontri importanti ". Il Sindaco di Morino ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo - MArco Bezzecchi settimo : Altro giro, Altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al ...

Conte : “Sta per iniziare lo sbArco della Diciotti”. La chiamata di Mattarella sblocca la situazione : «Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - scrive in una nota il premier Giuseppe Conte -. Le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato, sono state completate. Nei prossimi giorni pr...

Reggio Calabria : domani la presentazione del “Primo Censimento dei siti archeologici nel PArco Nazionale dell’Aspromonte” : Venerdì 13 luglio alle ore 18 presso gli “Scavi” di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, verrà presentato il “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”. La conferenza stampa si inserisce nell’ambito della due giorni di iniziative organizzate dal “Comitato Corso Sud” e dal Parco Nazionale per sostenere la candidatura dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO), che si ...

GR : meno visitatori al PArco nazionale svizzero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Buffon al Psg/ Ultime notizie - oggi le visite mediche - presentazione lunedi alle 13 al PArco dei Principi : Buffon è a Parigi, Calciomercato: prevista per lunedi 9 luglio la presentazione del portiere ex Juventus alle ore 13.00 al Parco dei Principi. oggi le visite mediche. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:16:00 GMT)

All'aeroporto di Orlando l'imbArco 100% biometrico grazie a Sita : Roma, 27 giu. , askanews, l'imbarco è 100% biometrico All'aeroporto internazionale di Orlando: Sita, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, integrerà la soluzione biometrica ...

Salvatore Esposito e MArco d’Amore con Roberto Saviano contro Salvini : “Sdegno per quello che ti accade” : Ormai è una vera e proprio mobilitazione in rete quella di Salvatore Esposito e Marco d'Amore che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Roberto Saviano. Il pomo della discordia è ancora una volta legato alle parole del neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, parlando del controllo dei soldi degli italiani, ha lanciato la sua freccia proprio contro il papà di Gomorra "reo" di avere la scorta nonostante viva poco o niente in ...

Ora o mai più - MArco Armani a Blogo : "Bilancio positivo. Nella prima puntata - poco spazio ma abbiamo aggiustato il tiro. Punto al podio" : Marco Armani è uno dei concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1, attualmente in onda, condotto da Amadeus.Il cantante barese, noto al grande pubblico per canzoni come Tu dimmi un cuore ce l'hai e E' la vita, fino ad ora, si è piazzato al quinto posto al termine della prima puntata e al terzo posto, al termine della seconda.prosegui la letturaOra o mai più, Marco Armani a Blogo: "Bilancio positivo. Nella prima puntata, ...

Parma - il mercato continua! Faggiano fa il punto sulle trattative : Di MArco - Quagliarella - Viviano e Stualac - la situazione : Parma diviso tra calciomercato e vicenda sms, il ds Facciano però per il momento si dedica al rafforzamento della rosa Il Parma sta vivendo un momento molto complicato. Dopo la promozione in Serie A, la Procura Federale sta indagando in merito ad alcuni sms sospetti che vedono coinvolto il tesserato ducale Calaiò. Il ds Faggiano però, sta continuando a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra ed oggi, interpellato da Skysport, ha parlato ...

Online il nuovo sito de La San MArco : Sempre all'interno della stessa area, la sezione Referenze raccoglie da tutto il Mondo le immagini delle macchine La San Marco in una sorta di mappamondo fotografico che invita non solo ...

Risultato positivo per National Oilwell VArco : Bene National Oilwell Varco , con un rialzo dell'1,95%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'...