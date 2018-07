Arco | la donna che sfida Salvini | Io | cristiana | dico sì ai migranti

MArco Paolini e l'incidente in cui è morta una donna/ “Non posso mollare - ma anche svegliarmi è faticoso” : Marco Paolini e l'incidente in cui è morta una donna: “Non posso mollare, ma anche svegliarmi è faticoso”. Le ultime notizie: l'attore, indagato per omicidio stradale, torna a parlare(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:05:00 GMT)

MArco Paolini - dopo l’incidente mortale costato la vita a una donna : “E’ devastato - non riesce neppure a parlare” : “A seguito del tragico incidente avvenuto martedì 17 luglio, tutti gli spettacoli teatrali previsti in questi giorni sono annullati”. Dal sito della Jolefilm srl, storica casa di produzione di Marco Paolini, è apparsa una semplice riga. Nessun comunicato ufficiale, almeno per ora. Il 62enne attore bellunese è sconvolto. Non parla con nessuno. Due giorni dopo l’incidente avvenuto sull’A4, la signora Alessandra Lighezzolo è stata dichiarata ...

Morta la donna investita dall'attore MArco Paolini : Non ce l'ha fatta Alessandra Lighezzolo, la 53enne che il 17 luglio scorso era rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 con l'attore Marco Paolini.La donna è deceduta all'ospedale di Borgo Trento (Verona) questa mattina. Qui era stata subito ricoverata in condizione disperate e i medici avevano tentato il tutto e per tutto per cercare di salvarla. L'incidente è avvenuto martedì scorso all'altezza di Verona. La dinamica appare ...

È morta Alessandra Lighezzolo - la donna che era stata travolta dall'auto di MArco Paolini : Dopo essere stata per due giorni in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona, è morta Alessandra Lighezzolo, la cinquantatreenne che era in sull'auto tamponata da Marco Paolini. L'amica di Alessandra, che era alla guida, è ferita ma non è in pericolo di vita. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di martedì 17.--"È stata colpa mia, mi sono distratto", ha dichiarato l'attore, commentando l'accaduto. Il momento ...