APRILIA | MAROCCHINO SCAMBIATO PER LADRO E UCCISO DA DUE ITALIANI Ultime notizie | ronda

APRILIA - inseguono e picchiano un presunto ladro : morto un cittadino marocchino : Due uomini di 40 anni, residenti ad Aprilia , in provincia di Latina, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di un cittadino marocchino di 43 anni, trovato morto la notte scorsa dopo esser finito fuori strada con la sua automobile nella periferia della città.Tutto è iniziato la notte scorsa, quando intorno alle 2 del mattino alcuni residenti della periferia di Aprilia hanno ...

