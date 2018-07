Aprilia Inseguito da due italiani muore marocchino di 43 anni

Aprilia - marocchino di 43 anni inseguito e ucciso da due italiani : Caccia all'uomo ad Aprilia, vicino a Latina, finita nel sangue: un marocchino di 43 anni, creduto un ladro - e nella sua auto vengono effettivamente trovati degli arnesi da scasso - viene inseguito da tre cittadini del posto.La vettura su cui viaggia con un complice sbanda, finisce contro un muretto. Il conducente fugge. Lui esce, barcolla, è già ferito, ma viene aggredito da due dei suoi inseguitori che lo colpiscono con calci e ...

