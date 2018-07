App per carta fedeltà

Il significato dell'Inno di Mameli e perché ben rAppresenta il patriottismo italiano : Sentirsi italiani, si sa, non è facile. Come paese unito siamo una delle più giovani repubbliche del mondo occidentale, le differenze locali sono ancora sotto i nostri occhi ad ogni livello, e non è insolito chiedersi se davvero esiste un'identità nazionale in cui rispecchiarsi, in cui credere. Le ...

Arriva il test del palloncino sul cellulare - per capire con un'App se si può guidare dopo aver bevuto : MILANO - Hai bevuto un po' tanto e devi guidare? La domanda ce la siamo fatta in tanti. Ora la tecnologia, in forma di app, viene in soccorso per valutare se sia il caso, o meno, di mettersi alla ...

560 escursionisti sono intrAppolati su un vulcano in Indonesia per il terremoto : In due punti diversi, bloccati da due frane: le squadre di soccorso dicono che li libereranno oggi The post 560 escursionisti sono intrappolati su un vulcano in Indonesia per il terremoto appeared first on Il Post.

F1 – Ritiro VerstAppen - il duro sfogo di Horner : “paghiamo milioni per questi motori” : Il duro sfogo di Christian Horner dopo il Ritiro di Max Verstappen dal Gp d’Ungheria: le parole del team principal Red Bull Giornata amara per Max Verstappen, oggi in Ungheria: l’olandese della Red Bull è stato costretto al Ritiro dopo soli 6 giri della gara ungherese a causa di un calo di potenza. Un problema legato alla MguK ha impedito a Verstappen di proseguire il suo Gp d’Ungheria. Chris Horner non ha nascosto tutto ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : ultima giornata amara per l’Italia. GiAppone vince il medagliere : Il sipario sul Grand Prix croato di Zagabria è appena calato ed è calato il sipario anche su una giornata decisamente no per il team azzurro. I tre italiani impegnati oggi, Nicholas Mungai (-90 kg), Giuliano Loporchio (-100 kg) e Giorgia Stangherlin (-78 kg) sono usciti tutti tra il primo e il secondo turno. Certo, gli azzurri hanno dato il tutto per tutto e non si sono risparmiati, ma sulla loro strada hanno trovato atleti di Grande ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino è in pole per i Giochi'. Lunedì incontro al Coni : ...ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia sulla Candidatura di Cortina e delle Dolomiti alle Olimpiadi 2026 oggi a sulla Piana del Cansiglio tra Belluno e Treviso alla festa dei Veneti nel Mondo. '...

Bitcoin - Google vieta le App per produrre le criptovalute : Stessa cosa aveva fatto Apple un mese fa. Non è la prima volta che Big G avvia una stretta sul mondo delle valute digitali

Proseguono gli Appuntamenti anche per i più piccoli di "Estate al Forte 2018" : Immancabili come sempre gli spettacoli serali di danza, musica e teatro in Pineta Tarabella, tra cui l'ottava edizione della rassegna musicale giovanile "Rock in Forte" lunedì 30 luglio, con un ...

MAppe per Windows 10 si aggiorna : supporto per i numeri civici [Insider] : [aggiornamento1 29/07/2018] L’update è ora disponibile per gli utenti Release Preview del programma Windows Insider. Articolo originale, Poche ore fa l’app di sistema Mappe per Windows 10 si è aggiornata introducendo la possibilità di vedere i numeri civici sulle cartine. La nuova versione di Mappe è numerata 5.1806.1821.0 ed è attualmente disponibile per gli utenti Insider iscritti al canale Fast ...

Temptation Island - doppio Appuntamento. Anticipazioni : week end da sogno con i single e falò della verita per le coppie rimaste in gara : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per ' Temptation Island ', il programma leader negli ascolti condotto da Filippo Bisciglia . Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di ...

GiAppone - 23 feriti per tifone Jongdari : TOKYO, 29 LUG - Almeno 23 feriti in otto prefetture in Giappone, è il bilancio del tifone Jongdari, declassato a tempesta tropicale mentre si dirige verso la regione dello Shikoku e le altre aree a ...

Michael Schumacher - come sta?/ Cosa sAppiamo finora : le difficoltà motorie e la speranza di un “miracolo” : Michael Schumacher, come sta? Cosa sappiamo finora sull'ex pilota della Ferrari: le difficoltà motorie dopo l'incidente in sci e la speranza di un “miracolo” coltivata dalla famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:28:00 GMT)

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tAppa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...