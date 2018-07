Annunciata la data ufficiale del reboot di Sabrina Vita da Strega | la versione dark in

Annunciata la data ufficiale del reboot di Sabrina Vita da Strega : Sabrina in versione dark in arrivo ad Halloween : Per tutti è ancora il reboot di Vita da Strega ma per gli appassionati, quello che è nato come uno spin off di Riverdale, è già “Le terrificanti avventure di Sabrina” alias The Chilling Adventure of Sabrina. Sulla nuova serie Netflix si potrà ancora battagliare sul titolo ma non sulla data ufficiale di inizio che è finalmente stata Annunciata nelle scorse ore durante i TCA ai quali la piattaforma ha preso parte davvero in modo attivo. Gli ...

Ufficiale l’album live di Caparezza per i concerti dedicati a Prisoner 709 : Annunciata la data : L'album live di Caparezza è finalmente Ufficiale. Quando ancora non si sono esaurite le date per il tour che sta tenendo in tutta Italia, l'artista è ora pronto per un ritorno sul mercato discografico per una nuova resa del disco che raccoglie tutte le emozioni dei live che ha voluto dedicare alla tournée per l'ultimo disco rilasciato a settembre 2017. Nel cofanetto, sarà compreso anche un dvd documentario che porterà il titolo di Trip709, ...

Bis dei Thegiornalisti a Bari a ottobre - Annunciata la nuova data al PalaFlorio : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il bis di Milano e la tripletta di Roma, è stato annunciato anche il raddoppio dei Thegiornalisti a Bari: a grande richiesta, Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si esibiranno anche per un secondo appuntamento al PalaFlorio, in due concerti tra fine ottobre e inizio novembre 2018. La nuova data è quella del 31 ottobre, che va ad aggiungersi all'altro concerto al PalaFlorio già annunciato per il 2 novembre nella ...

PES 2019 demo arriva ad agosto - Annunciata data di uscita su PS4 - XBOX ONE E PC : Volete provare PES 2019 prima della sua uscita? Dal mese di agosto 2018 potete. Konami come ogni anno metterà a disposizione una demo giocabile, ora un video ne annuncia la data di uscita ufficiale per PS4, XBOX One e PC. Nella demo sono previste ben 12 squadre tra cui Inter, Milan e Barcellona. La data di uscita della demo di PES 2019 è fissata quindi per l'8 agosto, tutti potranno provare quindi il gioco in anteprima, che avrà squadre sia ...

Monster Hunter World : Annunciata la data di uscita dell'aggiornamento che introdurrà Behemoth di Final Fantasy 14 : Capcom ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'aggiornamento di Monster Hunter World che introdurrà Behemoth. Come riporta Gamingbolt, l'update uscirà il 1° agosto e il nuovo video offre uno sguardo alle abilità della creatura, con il puro terrore del suo incantesimo Meteor e molto altro ancora.In collaborazione con Final Fantasy 14: A Realm Reborn (che vedrà Rathalos apparire nel gioco), Behemoth in Monster Hunter World è davvero enorme e ...

Annunciata la data di lancio di Dakar 18 - il rally game con licenza ufficiale : Se siete appassionati di rally dovete saper che Dakar 18, il rally game con licenza ufficiale, è in arrivo su PS4, Xbox One e PC. Come possiamo vedere dal comunicato ufficiale riportato di seguito il gioco è atteso per l'11 settembre 2018, mentre ecco qui di seguito ulteriori dettagli sul gioco:"Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha annunciato oggi la data d'uscita ufficiale dell'atteso simulatore rally Raid Dakar 18. Il ...

Dakar 18 : Annunciata la data d’uscita : Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha annunciato la data d’uscita ufficiale dell’atteso simulatore Rally Raid Dakar 18. Il gioco di corse di cross country arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC l’11 Settembre 2018. Dakar 18 arriva a Settembre Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, Dakar 18 rappresenta una ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PC - Mac e Linux : THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare che This Is the Police 2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 2 Agosto 2018, per PC/Mac/Linux. This Is The Police 2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.A proposito di This Is the Police 2:Read more…

Annunciata la data della première di American Horror Story 8 e delle altre serie FX : il calendario completo : Annunciata la data della première di American Horror Srory 8 pochi giorni dopo la conferma del crossover tra Murder House e Coven. I fan della saga antologica firmata da Ryan Murphy non potrebbero essere più felici soprattutto alla luce del fatto che la serie tornerà per la sua ottava stagione molto presto "Tra non molto tempo”. Così recita la didascalia postata sul profilo ufficiale della serie proprio qualche ora fa dopo l'annuncio, da ...

Maneskin - Annunciata la data d’uscita del disco su Instagram : Dalla fine della loro partecipazione a X Factor, ormai, abbiamo imparato a conoscere loro e il loro modo di comunicare: i Måneskin (QUI tutto quel che serve sapere su di loro) hanno infatti deciso di deliziare i loro fan annunciando una volta per tutte quando uscirà il loro agognatissimo album (che, al momento, è più circondato di hype di un inedito di John Lennon, a giudicare dai commenti arrivati al post di Instagram della band). Il problema è ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - Annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Claudia Gerini da Suburra 2 a L’Ispettore Coliandro 7 : Annunciata la data di fine riprese della serie Netflix : Grandi notizie arrivano dal set di Suburra 2 le cui riprese sono partite lo scorso maggio e si terranno per tutta l'estate. Ad alzare il vero sul set della serie Netflix è una delle protagonista ovvero Claudia Gerini. L'attrice romana nella serie presta il volto alla viscida e arrampicatrice Sara Monaschi. L'incipit della stessa serie è da rintracciare nella sua voglia di mettere le mani su importanti affari e sui suoi piani e, a quanto pare, ...

Principe Louis - Annunciata la data del battesimo : C'è una data e un annuncio per il battesimo del Principe Louis . ' Le loro altezze reali il duca e la duchessa di Cambridge - scrivono da Kensington Palace - sono lieti di annunciare che il battesimo ...

Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 - Annunciata una nuova data : info biglietti in prevendita : I Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 vanno ad aggiungersi al calendario del No Borders Music Festival, al quale sarà presente anche Ben Harper. Se Harper è atteso ai Laghi di Fusine per l'11 agosto, per sentire la musica di Goran Bregovich sarà sufficiente attendere fino al 29 luglio, per il concerto che terrà in Piazza dell'Unità della città di Tarvisio. Sul palco della manifestazione, oltre a Ben Harper con i dj austriaci Kruder ...