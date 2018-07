Animali morti | topi e scarafaggi | sotto accusa lo zoo di Buenos Aires Fu creato a fine

Torino - auto piomba su un gruppo di cavalli che attraversa nel buio; due Animali morti - gravissimo fantino : L'incidente a mezzanotte a San Gillio, feriti anche un'altra cavallerizza e il conducente della vettura

Lecce : incendio distrugge azienda agricola e allevamento di bestiame - morti 400 Animali : Un vasto incendio è divampato nella notte nell’azienda agricola “De Santis“, di Luigi De Santis, in località Borgo Piave, a Frigole (Lecce). Le fiamme hanno prodotto ingenti danni e la morte di oltre 400 animali (tra bovini, maiali, cavalli, ovini e pollame). Le fiamme si sono diffuse a partire da alcune balle di fieno e si sono velocemente propagate all’interno della struttura dove si trovavano gli animali. L'articolo ...

Spagna - in un negozio di Animali trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati : Spagna, in un negozio di animali trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati Gli animali morti erano chiusi in una cella frigorifera in attesa di essere smaltiti.Continua a leggere Gli animali morti erano chiusi in una cella frigorifera in attesa di essere smaltiti.Continua a leggere L'articolo Spagna, in un negozio di animali trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati proviene da NewsGo.

Roma - 'Non portate i vostri cani al Villaggio Olimpico - alcuni Animali morti per veleno'. L'allarme social : 'Attenzione! Non portate i cani al Villaggio Olimpico: hanno messo del veleno per lumache, sono dei cilindretti di color azzurro,. L'altro giorno una cagnolina é morta e un'altra è in fin di vita'. Un ...

Camion di trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 - quattro Animali morti nello schianto : L'impatto lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10. Ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenienti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere