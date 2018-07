ANGI e Legambiente insieme per i giovani al Festival Internazionale di Ecologia

romadailynews

(Di lunedì 30 luglio 2018)in collaborazione consarà uno dei protagonisti deldi, Solidarietà e Cultura per promuovere attivamente la formazione dedicata aisui temi dello sviluppo sostenibile e dell’imprenditoria civile. In merito alla manifestazione,in collaborazione con il Gruppo Editoriale Italiano, ha offerto 4 Borse di Studio per partecipare alla prestigiosa “SUMMER SCHOOL” di Festambiente. L’Associazione NazionaleInnovatori –, è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Con il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e di alcune delle più importanti Istituzioni Italiane,persegue la sua mission di proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue ...