Andamento Future sul Petrolio del 30 07 2018 | ore 9 00

Andamento Future FTSE MIB del 25/07/2018 - ore 15.40 : Il FIB procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.815, in calo dello 0,91%, rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 25/07/2018 - ore 9.00 : Buona tenuta per il Petrolio che evidenzia un Andamento poco migliore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 68,77, in rialzo dello 0,44% rispetto alla vigilia, in raffronto al ...