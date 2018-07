Anche tu come Brad Pitt finisci sempre per assomigliare alla tua compagna?

Spiagge come bazar - Bacoli frena : multe Anche a chi compra : Il Comune di Bacoli punta a contrastare con una ordinanza l'abusivismo commerciale sul territorio municipale e, in particolare, sulle Spiagge: il provvedimento - firmato dal subcommissario prefettizio ...

Amazon - come fa i soldi il colosso di Bezos e la nuova concorrenza a bAnche e assicurazioni : L’ultima trimestrale da record del colosso guidato da Jeff Bezos permette di capirne meglio il modello di business: l’utile operativo è arrivato a 3 miliardi di dollari non (solo) grazie al commercio elettronico bensì alla spinta dei servizi di cloud computing. Amazon da tempo diversifica l’attività; ad esempio sta allargando i suoi servizi finanziari per ampliare la base clienti. Fino all’ultima frontiera: il ...

MAnchester United - Mourinho al veleno su Klopp : 'È divertente vedere come cambiano le persone' : La Premier League, con uno dei suoi grandi classici come Manchester United-Liverpool, è già cominciata. Non soltanto perché le due squadre si affronteranno nell'ICC domenica in USA, ma perché come ...

Lo strano paragone di Wilander : “Kyrgios come Federer! Anche Roger ad inizio carriera faceva spesso una cosa…” : Nick Kyrgios e Roger Federer hanno qualche punto in comune: l’ex tennista Mats Wilander non ha alcun dubbio al riguardo L’ex tennista Mats Wilander ha messo a confronto due grandi personalità del tennis che, all’apparenza, non potrebbero sembrare più diverse: Nick Kyrgios e Roger Federer. Il giovane tennista australiano ha un grande talento, ma fa parlare di sè più per questioni extra-sportive che per la sua bacheca, ...

Come vedere in streaming Milan–MAnchester United della International Champions Cup : È la prima partita del Milan nel torneo estivo con le più forti squadre d'Europa: per vederla toccherà però svegliarsi molto presto The post Come vedere in streaming Milan–Manchester United della International Champions Cup appeared first on Il Post.

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Federico Zampaglione : «Il nuovo album dei Tiromancino è come un lungo diario che racconta Anche l’oggi» : Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama ...

Pellè risponde a un tifoso su Instagram : 'Il calcio è Anche un lavoro - non voglio finire come alcuni colleghi' FOTO : Per me oltre allo sport più bello del mondo è anche un lavoro. Sfortunatamente non dura tutta la vita e proprio per questo MOLTI dei miei colleghi dopo non tantissimi anni dal ritiro hanno ahimè ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France Anche nel ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata Anche come miglior video indipendente per “One day” : ALL MUSIC NEWS La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video indipendente per “One day” Sabato 14 Luglio è andata in scena la seconda serata di uno festival più rinomati e longevi della nostra penisola, il Pistoia Blues. Ogni anno, dal 1980, l’evento richiama migliaia di fan e appassionati di musica da tutto il mondo per prendere parte ai concerti in ...

Atac - con i parcometri Pay&Go paghi con carta Anche gli abbonamenti mensili della sosta e le multe : I parcometri Pay&Go si arricchiscono di due nuove funzionalità. Si è concluso infatti l’upgrade grazie al quale adesso è possibile pagare anche con carte di credito e debito gli abbonamenti mensili della sosta e le multe prese su bus e metro. Due facilitazioni in più per gli utenti che rendono ancora più pratico l’utilizzo dei […] L'articolo Atac, con i parcometri Pay&Go paghi con carta anche gli abbonamenti mensili della ...

Atac : Con i parcometri Pay&Go si paga con carta Anche gli abbonamenti mensili della sosta e le multe : Roma – I parcometri Pay&Go si arricchiscono di due nuove funzionalità. Si è concluso infatti l’upgrade grazie al quale adesso è possibile pagare anche con carte di credito e debito gli abbonamenti mensili della sosta e le multe prese su bus e metro. Due facilitazioni in più per gli utenti che rendono ancora più pratico l’utilizzo dei parcometri. In dettaglio, i clienti potranno pagare gli abbonamenti mensili della sosta da 70 ...

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5s - Anche Fraccaro all'attacco : “Agisce come lobby” : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

MAnchester United su Perisic - l'Inter pensa a Chiesa e a Di Maria come alternative : Uno dei protagonisti della Croazia Mondiale è stato sicuramente l'esterno dell'Inter, Ivan Perisic. Il giocatore ha messo a segno due reti nella competizione intercontinentale ma, soprattutto, si è messo in luce nella semifinale contro l'Inghilterra. L'esterno nerazzurro è stato eletto 'Man of the match' ed è stato decisivo con la rete del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mario Mandzukic ai tempi supplementari. Prestazioni che non sono ...