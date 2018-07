Inter - Bonolis : 'Perisic? Per 70 milioni lo porterei io in auto a MAnchester' : Intervenuto a RMC Sport, il noto presentatore Paolo Bonilis esprime la propria opinione in merito a Ivan Perisic, esterno croato vice campione del mondo che piace molto a José Mourinho. 'Non so se resta all'Inter. Se arrivasse un'offerta dal Manchester di 70 milioni glielo porterei io in macchina. Un giocatore di ventinove anni lo cederei a ...

Juve : Anche per Dybala primo allenamento : ANSA, - TORINO, 30 LUG - anche Paulo Dybala ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento della stagione. "Ciao, è di là l'ingresso?", chiede la Joya nel video postato dalla Juventus ...

Le radici storiche del populismo - mai decisive nella storia. Sarà così Anche per Salvini? : populismo è una parola abusata. La matrice storica culturale affiora dalla Russia Zarista dove una forma di socialismo rurale si opponeva alla oppressione burocratica degli Zar.A cavallo di due secoli il populismo consegna alla storia niente di memorabile; se non la sua matrice giacobina che si riporta inevitabilmente indietro alla Rivoluzione Francese.A quello stesso Rousseau che ha dato il nome alla piattaforma Grillina non a caso, ma ...

Sci di fondo - tre azzurri parteciperanno al BlinkFestivalen in Norvegia : in gara Anche Federico Pellegrino : Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Dominik Windisch al via del BlinkFestivalen in Norvegia Sono tre gli italiani al via del BlinkFestivalen che si svolge fra Lyseboth e Sandnes, in Norvegia, dove va in scena l’ormai abituale appuntamento con i protagonisti dei circuiti di sci di fondo e biathlon. In programma quattro giorni di competizioni, che partono mercoledì 1 agosto con la 60 km in tecnica classica, alla quale ...

AL MUSIC FEST PERUGIA Anche IL PIANISTA BORIS SLUTSKY : PERUGIA Il MUSIC FEST PERUGIA si è ormai fatto conoscere in città, con i suoi tanti anni di attività, non solo per la ricca stagione concertistica ma ANCHE per la didattica che consente ai giovani ...

Minit : l'apprezzato action in stile retro sta per arrivare Anche su Nintendo Switch : La versione di Nintendo Switch dell'apprezzato indie action in stile retro, Minit, verrà lanciata il prossimo 9 agosto.Come segnala Videogamer, sviluppato da Vlambeer, Minit adotta la classica estetica dei primi capitoli di Legend of Zelda, ma con una differenza: il tuo eroe sarà simile ad un'anatra e avrà solo 60 secondi per esplorare, risolvere enigmi e combattere i nemici.Mentre questo all'inizio può sembrare totalmente ingiusto e severo, il ...

Sostenibilità : Wfta - ridurre plastica necessità Anche per il turismo : Una vocazione green e pratiche virtuose partendo dalle piccole azioni quotidiane. È ciò che consiglia agli operatori la World Food Travel Association (Wfta) – organizzazione internazionale per la ricerca, formazione e sensibilizzazione sul turismo enogastronomico – attraverso la guida ‘Food & Beverage packaging and waste production’. Questa guida è stata sviluppata a sostegno dell’Iniziativa Food Tourism 2025, ...

Napoli - ecco la richiesta del MAnchester United per Darmian : Secondo la Gazzetta dello Sport il Manchester United ha fissato in 15/17 milioni di euro il prezzo di vendita di Matteo Darmian . Il Napoli, che è il club più forte sul terzino italiano ha per ora proposto soltanto un prestito ...

Guerra commerciale : i dazi li pagheranno Anche i clienti di BMW. Rincari per questi SUV : La Guerra commerciale Usa-Cina, iniziata ufficialmente all'inizio di luglio con l'entrata in vigore delle tariffe punitive volute da Donald Trump sui prodotti cinesi, per un valore di $34 miliardi e ...

Gli Incredibili leggono Best Movie : la super famiglia Pixar è sulla cover di agosto e c'è Anche una super sorpresa per gli abbonati : ... biopic dedicato alla scrittrice inglese autrice di Frankenstein, alla sua lotta per farsi accettare da un mondo maschilista e al suo amore per il poeta Percy Shelley ; nel servizio anche un'...

MAnchester City - infortunio alla caviglia per Mahrez : Il Manchester City rischia di perdere Riyad Mahrez per l’inizio della Premier League previsto l’11 agosto. L’esterno algerino si è infatti infortunato alla caviglia nel match contro il Bayern Monaco valido per l’International Champions Cup. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad esami approfonditi per capire l’entità del problema. (AdnKronos)L'articolo Manchester City, infortunio alla caviglia per ...

Roma - Pastore : "Qui per vincere tutto. Io mezzala? Anche al Psg" : La benedizione di Francesco Totti ha lasciato il segno. "Javier Pastore è un top player", aveva detto due giorni fa l'ex capitano della Roma e adesso l'argentino, da San Diego, ringrazia. "Ha detto ...

Proseguono gli appuntamenti Anche per i più piccoli di "Estate al Forte 2018" : Immancabili come sempre gli spettacoli serali di danza, musica e teatro in Pineta Tarabella, tra cui l'ottava edizione della rassegna musicale giovanile "Rock in Forte" lunedì 30 luglio, con un ...

Rosàlia De Souza e il racconto di una saudade che “non è solo nostalgia ma Anche speranza” : ecco il suo nuovo album : È la saudade il sentimento che avvolge il Tempo (Nau Records) di Rosàlia De Souza, l’album più intimo di una delle interpreti brasiliane di bossa nova più famose al mondo. Un sentimento che come spiega la cantante, arrivata in Italia trent’anni fa, “non è solo nostalgia ma anche e soprattutto la speranza di rivivere i luoghi e gli amori che abbiamo vissuto, un modo positivo di guardare al futuro”. Rosalia dall’Italia non si è più mossa se non ...