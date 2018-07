Anche Gianni Morandi nel video contro l’abbandono degli animali della Polizia di Stato

“L’estate è per tutti - anche per i cani. Non abbandonateli”. Nella campagna di sensibilizzazione c’è Anche Gianni Morandi : Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Michele Rosiello, nel nuovo spot della Polizia di Stato, hanno vestito i panni dei personaggi interpretati Nella nota serie tv L’isola di Pietro, insieme al cane Mirto, il golden retriever che Nella fiction accompagna Morandi (Pietro Sereni) durante le sue corse mattutine. Lo spot lanciato oggi sul canale Twitter della Polizia di Stato è contro l’abbandono degli animali, una pratica riprovevole e ...

Metro C : 25 indagati per truffa da 320 milioni. C’è Anche l’ex sindaco Gianni Alemanno : Chiusa l’inchiesta sulla terza ultima tratta della linea Metropolitana della Capitale. Sotto accusa il consorzio che l’ha realizzata ma anche alcuni amministratori dell’epoca come Mauro Improta (assessore con Marino) e Ercole Incalza

Estate Golfo Aranci - ecco il calendario degli eventi : c'è Anche Gianna Giannini : ' Forti del successo di questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Fasolino " abbiamo deciso di continuare ad investire in grandi eventi e in spettacoli di qualità con un cartellone di iniziative ...

I Retroscena di Blogo : Anche Fabrizio Giannini fra i pretendenti di Tale e quale show 2018 : Di nomi qui su TvBlog ne abbiamo già fatti parecchi, a partire da una infornata di concorrenti di Ora o mai più, lo spettacolo musicale condotto da Amadeus le scorse settimane su Rai1. A questi abbiamo aggiunto i provinati Raimondo Todaro, Francesco Monte e Antonella Elia. Oggi aggiungiamo un nuovo protagonista dei tanti provini fatti in questi giorni per mettere insieme il cast del fortunato show del primo canale della televisione pubblica nato ...

Umberto Tozzi - 40 anni che Ti Amo/ Ospiti e scaletta : Anche Gianni Morandi sul palco (Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: all'Arena di Verona va in scena la grande festa dell'artista per l'importante traguardo professionale: scaletta (Replica).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:15:00 GMT)

Gianni Morandi in Piazza Duomo espugna il palco tra Una vita che ti sogno e Se perdo Anche te (video) : Gianni Morandi in Piazza Duomo dimostra di non temere il tempo che passa e riempe il palco di Radio Italia Live tra brani della tradizione e uno dei singoli estratti da D'amore d'autore, che ha rilasciato nel mese di novembre. Si parte immediatamente con Se perdo anche te, brano del suo sterminato repertorio, per continuare con Una vita che ti sogno, estratta da D'Amore D'Autore, scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il ...