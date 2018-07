Amazon si prepara a introdurre le liste dei desideri collaborative

Amazon Prime Day 2018 : come prepararsi alla 2 giorni di offerte su 1 milione di prodotti : come approfittare dell’Amazon Prime Day 2018 del 16 luglio per fare acquisti a prezzi scontati e cosa si può acquistare

Preparatevi al Prime Day con l’estensione Amazon Assistant - che regala 10 euro di sconto : In vista dell'Amazon Prime Day il colosso dell'e-commerce consiglia di installare Amazon Assistant, regalando un buono sconto da 10 euro sul prossimo acquisto L'articolo Preparatevi al Prime Day con l’estensione Amazon Assistant, che regala 10 euro di sconto proviene da TuttoAndroid.

Alexa Skills Kit e Voice Service arrivano in Italia - Amazon si prepara al debutto : Amazon Alexa si avvicina sempre di più al debutto in Italia: Alexa Skills Kit e Alexa Voice Service sono ora disponibili nel nostro Paese e permettono a sviluppatori e aziende di preparare i loro prodotti in tempo per il lancio. L'articolo Alexa Skills Kit e Voice Service arrivano in Italia, Amazon si prepara al debutto proviene da TuttoAndroid.