Altered Carbon 2 | seconda stagione rinnovata by Netflix

(Di lunedì 30 luglio 2018)2 ci sarà.ha ufficialmente confermato ladella serie Tv basata sui classici di fantascienza scritti da Richard K Morgan.2 presenterà diverse novità per il suo ritorno sul colosso dello streaming, a partire dal protagonista.2 anticipazioni e news Nel primo capitolo abbiamo conosciuto da vicino Takeshi Kovacs grazie alla presenza nel cast di Joel Kinnaman. Nellainvece il protagonista sarà Anthony Mackie, conosciuto per la sua presenza in molteplici film per il grande schermo. 8 Mile di Curtis Hanson, Million Dollar Baby di Clint Eastwood, I guardiani del destino di George Nolfi e Avengers: Infinity War di Anthony e Joe Russo rendono Mackie uno degli artisti più versatili di tutti i tempi.2 giocherà così sulla possibilità di sfruttare la trama a proprio vantaggio, sostituendo in corsa ...