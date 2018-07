Alpinista svizzero muore su parte francese Monte Bianco

Cervino - precipita sul versante svizzero : morto Alpinista / Ultime notizie : non ancora identificato - è giallo : Cervino , precipita sul versante svizzero : morto alpinista ma è giallo sulla sua identità. Dopo due giorni nessuno ne ha denunciato la scomparsa, la ricostruzione dei soccorritori.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:08:00 GMT)

Cervino : precipita sul versante svizzero - morto Alpinista : Un alpinista è precipitato per 500 metri sul versante svizzero del Cervino, ed ha perso la vita: lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese. La vittima procedeva lungo la via normale svizzera quando è precipitata dalla cresta Hornli, a 3.800 metri di quota. E’ stato un alpinista a lanciare l’allarme, dopo avere assistito all’incidente. L'articolo Cervino: precipita sul versante svizzero, morto alpinista sembra essere il ...