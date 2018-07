All' ospedale di Reggio Calabria manca il gesso Fratture ' curate' con il cartone

Torna dAll’ospedale dove è nata la primogenita e muore in un tragico incidente stradale : Un beffardo destino ha voluto che per il neo papà 32enne quell'abbraccio di poche ore prima con la neonata in ospedale fosse anche l'ultimo della sua vita.Continua a leggere

Cartoni usati come gessi per immobilizzare le fratture - incredibile All'ospedale di Reggio Calabria : Sembra incredibile ma è successo davvero. Al pronto soccorso dell'ospedale di Reggio Calabria sono finiti gessi e tutori e per immobilizzare fratture e distorsioni vengono utilizzati dei...

Silvio Berlusconi All’ospedale San Raffaele per controlli al cuore : Il leader azzurro ha lasciato la struttura questo pomeriggio, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.Continua a leggere

Un tir piomba dAll'alto e le sbarra la strada : donna in ospedale per lo choc : Incidente sull'A10 Genova-Savona. Un camion è finito in una scarpata, il conducente trasportato in codice giallo al San...

Bufera per il trattamento di favore riservato a Roberto Benigni All'ospedale di Sassari : Molte sono state le polemiche suscitate dal trattamento di favore riservato a Roberto Benigni dai direttori delle cliniche universitarie di Sassari. Il regista premio Oscar il 25 luglio in seguito a un incidente in gommone, avvenuto tra la Maddalena e Palau a nord della Sardegna, causato da un'onda alta è stato ricoverato a Sassari nel reparto di ortopedia. A evidenziare la disparità di trattamento tra l'artista e i cittadini comuni, da parte ...

Infortunio per Fabian Cancellara : il ciclista costretto a guardare il Tour de France dAll’ospedale! [FOTO] : Incidente con la bici e Infortunio per Fabian Cancellara: il ciclista svizzero rimedia un piede rotto ed è costretto a guardare il Tour de France dall’ospedale Brutto incidente occorso a Fabian Cancellara. Mentre era uscito per una pedalata nella giornata di ieri, il ciclista svizzero è stato protagonista di una brutta caduta, terminata con un piede rotto e una conseguente operazione in ospedale. L’intervento è riuscito perfettamente e ...

Alvaro Morata papà - nati i due gemellini : festa All'ospedale con mamma Alice Campello : MESTRE - Sono nati all'ospedale dell'Angelo di Mestre in Veneto i due gemelli (Alessandro e Leonardo) di Alvaro Morata, attaccante del Chelsea ex Juventus, e la moglie veneziana Alice...

Furti di farmaci in ospedale - l'inchiesta si Allarga : Asl e Sanitasarvice chiedono i danni : BRINDISI - Dopo la denuncia 'anonima' sulle sparizioni di farmaci, disinfettanti e anche posate di plastica in bustine singole, dai reparti di Anestesia e Rianimazione del Perrino, si allargano le ...

Terremoto Indonesia - le immagini dAll’isola di Lombok : l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa : Gli abitanti dell’isola di Lombok, in Indonesia, si sono riversati nelle strade dopo il Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la zona. Nel video, le persone stanno verificando le condizioni dell’ospedale, dove i degenti sono stati evacuati, quando si verifica una nuova scossa di assestamento. L'articolo Terremoto Indonesia, le immagini dall’isola di Lombok: l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa proviene da ...

Napoli - fiamme in un palazzo All'Arenella : brucia materasso lasciato in strada - donna ustionata in ospedale : Alba drammatica all'Arenella. intorno alle 7 di questa mattina un rogo si è sviluppato all'ingresso di un palazzo di via Bernardo Cavallino, al civico 120. Per cause ancora da...

Venezia : tenta di uccidere la suocera in ospedale - donna salvata dAlla badante : Venezia - 'Stavo tentando di rianimare mia suocera'. Così si è giustificato un 56enne Veneziano, arrestato a Chioggia dopo aver tentato di uccidere, soffocandola con un telo, l'anziana suocera ...

Benigni dimesso dAll'ospedale. L'ambulanza lo porta dentro All'Air Jet : Roberto Benigni è arrivato a Milano, dove è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Raffaele per continuare le cure dopo la caduta avvenuta in mare. Il comico si trovava a bordo di un gommone durante una gita in barca a La Maddalena quando un'onda anomala lo ha investito, facendolo cadere. I compagni di viaggio lo avevano immediatamente a riva, dove era stato preso in carico dal 118 che lo aveva portato all'ospedale di Sassari.Da qui, ...