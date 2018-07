Allerta Caldo | Ministero della Salute | “bollino rosso” in varie città ELENCO

Allerta Caldo a Genova : domani bollino rosso - quasi 700 persone a rischio : Secondo il bollettino emesso oggi dal Ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi Genova è contrassegnata da bollino “arancione“, mentre domani e il 1° agosto, il bollino diventerà “rosso” (“condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o piu’ giorni consecutivi”), con temperature massime percepite di 37°C. Oggi riunione operativa di Alisa (azienda sanitaria della Liguria) per fare il punto ...

Allerta arancione per caldo a Firenze : A Firenze e' Allerta arancione per l'ondata di caldo diramata dalla sala operativa comunale sul sito comunale. Temperature fino a 36 gradi.

Allerta Caldo : codice arancione per domani a Firenze : codice arancione per domani a Firenze per l’ondata di calore in arrivo. E’ quanto dice la Sala operativa comunale, sul sito di Palazzo Vecchio, dove si spiega che il livello di Allerta, di livello 2, con temperature percepite fino a 36 gradi, è stato diramato dal ministero della Salute. Da qui l’invito, soprattutto per i più piccoli, gli anziani e i soggetti più fragili, a evitare l’attività fisica ...

Genova - Allerta gialla per ondate di calore/ Meteo : caldo in aumento - domenica previsti 35 gradi : Genova, allerta gialla per ondate di calore. Meteo: caldo in aumento, domenica previsti fino 35 gradi in pianura. Bel clima e temperature elevate previsti in Liguria nel weekend(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Caldo : stato di pre Allerta a Genova : Il ministero della Salute ha emesso per la città di Genova una pre-allerta (codice Giallo, livello 1) per il Caldo da oggi, venerdì 27 luglio a domenica 29. Il Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore di Regione Liguria invita pertanto le strutture sociali e sanitarie a predisporre tutte le misure necessarie, attivando la climatizzazione nelle aree di degenza o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica “allarme rosso” in 3 città - “arancione” in 5 [ELENCO] : domenica 29 luglio è atteso l’arrivo di un’ondata di calore sull’Italia, che farà impennare la colonnina di mercurio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, saranno 3 le città da “bollino rosso” (massimo livello di rischio per la popolazione): si tratta di Bologna, Bolzano e Perugia. In 5 città il bollino sarà invece “arancione” (Cagliari, Firenze, Pescara, ...

Estate - arriva il caldo e il ministero della salute lancia l'Allerta rossa : Allerta caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto 'bollino rosso'. L'ondata di caldo colpirà anche Torino, con 'bollino arancione' domani e 'rosso'...

Caldo - il Ministero della Salute : Allerta rossa a Bolzano - Perugia e Torino : allerta Caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto ‘bollino rosso’. L’ondata di Caldo colpirà anche Torino, con ‘bollino arancione’ domani e ‘rosso’ sabato. allerta ‘arancione’ prevista a Bologna nella giornata di sabato. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato oggi dal Ministero della Salute. Il ‘bollino rosso’ equivale al livello 3 di ...

Allerta Caldo e smog - Parigi boccheggia : ANSA, - Parigi, 26 LUG - Continua l'ondata di caldo in Francia. Météo France ha posto oggi 18 dipartimenti nella cosiddetta Allerta arancione 'canicule'. L'organismo annuncia temperature massime ...

Allerta Caldo anche in Germania : temperature fino a 38 °C : E’ Allerta caldo ovunque in Germania, specialmente al nord dove “ieri sono stati raggiunti i 36 gradi a Lingen in Bassa Sassonia” ed “entro venerdì ci si attende fino a 38 gradi“, rende noto il servizio meteo tedesco (Dwd). Ad Amburgo oggi si registrano temperature di 34 gradi, così pure a Duesseldorf e Mannheim, mentre a Colonia il caldo ha raggiunto i 35 gradi. Le temperature tropicali sono responsabili anche ...

Francia : Allerta per caldo e smog a Parigi - alte temperature fino a venerdì : allerta caldo e smog a Parigi: nel pomeriggio di oggi sono previste temperature tra i 32°C e i 34°C nell’Ile-de-France, la regione della capitale francese. Météo-France, prevede inoltre un nuovo picco per venerdì con picchi tra “34 e 37 gradi“. “Anche le notti saranno sempre più calde“, precisa il servizio meteorologico nazionale, secondo cui il calo termico non arriverà prima del weekend, con l’arrivo delle ...

Caldo record nel Regno Unito : massime oltre i 30°C - diramata Allerta “arancione” : Prosegue la fase di Caldo record nel Regno Unito: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta “arancione“, valida da oggi e fino a venerdì, indicando massime oltre i 30°C (a Londra 32°C) e minime notturne superiori ai 15°C in gran parte centro/sud dell’Inghilterra. Sono senza dubbio temperature insolite per il Paese: la media tra giugno e metà luglio è stata di circa 21°C, senza ...

Allerta Meteo per Lunedì 23 Luglio - ultime ore di caldo al Sud : piogge - temporali e temperature in picchiata in tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...