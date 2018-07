Allarme caldo per martedì e mercoledì Livello “rosso” su Genova

Allarme caldo : martedì e mercoledì livello “rosso” su Genova | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio

Caldo - Uecoop : Allarme per 13.5 milioni di anziani in Italia : L’Unione europea delle cooperative Uecoop, in relazione all’ondata di afa, lancia l’allarme per i 13,5 milioni di anziani che in Italia sono tra i più esposti ai rischi di malori per colpa del Caldo torrido, soprattutto in città. I cambiamenti climatici con estati caratterizzate da picchi di calore influenzano sempre più anche l’assistenza agli anziani infatti – spiega Uecoop – oltre all’attenzione alle terapie ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica “Allarme rosso” in 3 città - “arancione” in 5 [ELENCO] : domenica 29 luglio è atteso l’arrivo di un’ondata di calore sull’Italia, che farà impennare la colonnina di mercurio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, saranno 3 le città da “bollino rosso” (massimo livello di rischio per la popolazione): si tratta di Bologna, Bolzano e Perugia. In 5 città il bollino sarà invece “arancione” (Cagliari, Firenze, Pescara, ...

Allarme caldo : domani bollino arancione a Bolzano - Perugia e Torino : Aumentano le temperature nei prossimi due giorni. Per domani il ‘bollino arancione’ è previsto a Bolzano, Torino e Perugia. I capoluoghi di Umbria e Piemonte dovranno fare i conti con la canicola anche nella giornata di venerdì, insieme a Bologna. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal ministero della Salute. domani ‘bollino giallo’ per Ancona, Bolzano, Brescia, Milano e Verona; venerdì ad Ancona, ...

Caldo - domenica è 'Allarme arancione' anche a Palermo : E' in arrivo la prima, vera ondata di calore di questa estate finora non torrida. Nel weekend le temperature supereranno i 35 gradi in molte zone d'Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica Allarme “arancione” in 7 città [ELENCO] : E’ attesa nel weekend la prima, vera ondata di Caldo estivo: nel fine settimana le temperature supereranno i 35 °C in molte zone d’Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per domani un bollino “arancione” in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esclusa Palermo, ma si aggiungono Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina). Il ...

Previsioni Meteo - Allarme caldo per il weekend : da Venerdì 13 Luglio arriva una lingua di “fuoco” africano - fiammata termica fino a +40°C! : 1/10 ...

Piogge record - alluvioni e frane : almeno 176 morti e 60 dispersi in Giappone - ora è Allarme caldo [GALLERY] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Allarme “Summertime Blues” - con il caldo aumentano stress e tensioni : ecco come affrontarli : C’è un motivo se artisti di livello mondiale come gli Who, Bruce Springsteen, i Rush e i Beach Boys hanno reinterpretato magistralmente l’immortale brano Summertime Blues di Eddie Cochran, il cui ritornello recita: “Perché non c’è cura per la tristezza dell’estate”, definita anche Summertime Sadness dalla cantante pop Lana Del Rey? Secondo gli scienziati sì, ed è una ragione legata a un fatto indissolubilmente collegato al protrarsi ...

Allerta Meteo - doppio Allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Previsioni Meteo - ecco il grande caldo : scatta l’Allarme “bollino rosso” - pazzesca lingua di fuoco in arrivo dal Sahara : Previsioni Meteo – Inizia il grande caldo al Centro/Sud Italia in queste prime ore di Luglio in cui l’Estate ha deciso di iniziare all’improvviso, dopo una seconda metà di Giugno tormentata da maltempo e fresco anomalo. Già stamattina le temperature hanno raggiunto +36°C a Foggia, +34°C a Catania, Siracusa e Cosenza, +32°C a Roma, Lecce, Matera, Guidonia, Trapani e Brindisi, e aumenteranno ancora nel pomeriggio. Ma sta facendo ...