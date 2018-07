Alitalia - Toninelli : “Novità in autunno” : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Alitalia “rimarrà un vettore nazionale” e “tra settembre e ottobre ci saranno importanti novità”. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a SkyTg24. “Siamo impegnati – ha detto – a tavoli importanti che stanno facendo passi avanti. Alitalia rimarrà un vettore nazionale che farà viaggiare persone in Italia e ...

Alitalia : Toninelli - rimarrà nazionale - novità tra settembre e ottobre : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Alitalia “rimarrà un vettore nazionale” e “tra settembre e ottobre ci saranno importanti novità”. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a SkyTg24. “Siamo impegnati – ha detto – a tavoli importanti che stanno facendo passi avanti. Alitalia rimarrà un vettore nazionale che farà viaggiare persone in Italia e ...

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Toninelli ai commissari Alitalia : «Stop al leasing jet Renzi - risparmio da 18 milioni» : «Meno privilegi alla politica e più servizi agli italiani meno airbus, più scuolabus», conclude il ministro.

Toninelli a commissari Alitalia : stop leasing Air Force Renzi : Milano, 26 lug., askanews, - Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha scritto una lettera assieme ai ministri Luigi Di Maio e Elisabetta Trenta, nella quale si chiede formalmente ai commissari ...

Nazionalizzazione di Alitalia. Tre domande al ministro Toninelli : ... Quale sarà il futuro dei lavoratori? La storia insegna che l'intervento dello Stato in economia non può prescindere da una adeguata programmazione e pianificazione dell'intervento. Il dubbio forte ...

Alitalia - Toninelli : 'Il 51% resti pubblico' : Il governo rilancia la nazionalizzazione dell'Alitalia, dieci anni dopo la privatizzazione. 'Torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la ...

Alitalia agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...

Toninelli su Alitalia : "Torni al 51% italiana" : Se il commissario straordinario Luigi Gubitosi aveva confidato qualche giorno fa di 'aspettarsi a breve delle decisioni del governo', ora un messaggio molto forte da parte dell'esecutivo è arrivato. ...

Alitalia - Toninelli : “Tornerà al 51% dello Stato”. Per i tecnici del Mit non ci sono veri compratori : l’alternativa è chiudere : sono tanto fumo e poco arrosto le offerte di acquisto per Alitalia. sono arrivati a questa sorprendente e amara conclusione i tecnici che in questi giorni per conto del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli hanno esaminato a fondo le carte consegnate nei mesi passati da Lufthansa, Easyjet e Wizzair ai tre commissari straordinari che da oltre un anno guidano la compagnia di Fiumicino. Più che offerte vere e proprie i tecnici hanno definito quei ...

Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà in capo all’Italia” : «L’italianità è un punto fondamentale nel futuro» di Alitalia, ora che emergono «i danni straordinari» compiuti dai manager in passato. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli traccia una rotta chiara per il futuro della compagnia basata alla Magliana. «Torneremo a farla diventare compagnia di bandiera - dice Toninelli -, con il 51% in ...

Toninelli : Alitalia tornerà 51% a Italia : 15.44 "L'Italianità è un punto fondamentale nel futuro" di AlItalia e intanto emergoni "i danni straordinari" compiuti da manager spesso dipinti come molto efficienti. Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli. "Faremo tornare AlItalia compagnia di bandiera, con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare", aggiunge. A proposito della fusione tra Fs e Anas:"Stiamo valutando. Se capiremo che non ci sono vantaggi, ma è ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà a controllo pubblico” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Danilo Toninelli annuncia la "nazionalizzazione" di Alitalia, ovvero il ritorno della compagnia aerea a compagnia di bandiera a controllo pubblico per il 51%. Anche il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sostiene la proposta.Continua a leggere

Alitalia agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...