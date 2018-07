Alitalia | Piras Cisl | controllo resti italiano | non smembramento

sportfair

: #Alitalia. @NicoPiras_fit (@FitCisl): 'Il controllo della Compagnia resti italiano e non sia smembrata' - #Cisl - AuriemmaMatteo : #Alitalia. @NicoPiras_fit (@FitCisl): 'Il controllo della Compagnia resti italiano e non sia smembrata' - #Cisl - ferpress : #Alitalia: #Piras (@FitCisl), controllo resti italiano e gruppo non sia smembrato - Ferpress -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Non siamo pregiudizialmente contrari alla proposta del Governo su: quello che conta per noi è che ildella compagnia aereain Italia e che il gruppo non sia smembrato”. A dichiararlo è Antonio, segretario generale della Fit-, in merito al piano del Governo per cui il 51% resta di proprietà dello Stato. ‘Anche l’Unione europea, attraverso la Commissaria Vestager ha dato il suo benestare ‘ prosegue‘ e noi comprendiamo il ragionamento del Governo, ma esso deve essere basato sul fatto che un’forte è imprescindibile per lo sviluppo del trasporto aereoed è la porta principale di ingresso in Italia, in primis per i turisti ma non solo, quindi è un volano per la nostra economia. L'articolo),, non ...