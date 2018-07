Alice Campello è mamma bis | Chiara Biasi si “catapulta” a Mestre | questa sì che è

Alvaro Morata papà di 2 gemelli/ Alice Campello ha partorito - le colleghe influencer condividono la sua gioia : Alvaro Morata è diventato papà: sua moglie, Alice Campello,ha dato alla luce due gemelli, Alessandro e Leonardo. Ecco le parole condivise su Instagram dall'attaccante del...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:36:00 GMT)

Alice Campello e Álvaro Morata in versione mamma e papà : sono nati i gemelli : sono nati a Mestre i figli gemelli di Alice Campello e Álvaro Morata: Alessandro e Leonardo i nomi scelti, come la blogger e il calciatore avevano rivelato via social pochi mesi fa. «Non potrei amare di più la mia famiglia e non potrei essere più felice di così. È inspiegabile», ha scritto Alice su Instagram, condividendo la prima foto in quattro. E poi il messaggio al marito. «Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per me e grazie per ...

Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori di due gemelli : Il grande momento è arrivato: Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori di due splendidi gemelli, Alessandro e Leonardo. Il parto era previsto per i primi di agosto, ma è il 29 luglio il giorno che ha visto venire al mondo i due gemellini di Alice Campello e Alvaro Morata, una delle coppie più belle e invidiate dell’universo Vip. Giovani, solari e innamorati, hanno adesso allargato la loro già splendida famiglia con l’arrivo di due ...

A casa Morata tutte incinte - Nella come Alice Campello : il cane della fashion blogger in attesa di partorire [VIDEO] : Alvaro Morata aspetta da Alice Campello due gemelli, ma la sua mogliettina non è la sola in casa ad essere in dolce attesa Alice Campello aspetta due gemelli maschi. I video e le storie Instagram condivisi dalla bella moglie di Alvaro Morata in cui la fashion blogger si mostra con un pancione enorme sono tantissimi, ma lei non è la sola ad essere in dolce attesa. Anche la sua cagnolina Nella, a cui il calciatore e l’influencer sono ...

Alice Campello - la moglie di Morata vicina al parto : i dettagli : Alice Campello e Alvaro Morata si preparano a diventare genitori e presto la fashion blogger darà alla luce due gemelli. Il parto infatti si avvicina sempre di più e la coppia non sta più nella pelle. Su Instagram l’influencer sfoggia con orgoglio il pancione, raccontando l’attesa più dolce, fra ansie, paure e gioie. “È la cosa più bella del mondo – ha raccontato ai follower – si muovono tantissimo, poi è bello ...

Alice Campello svela tutti i dettagli del parto : ansie - paure - ma anche tanta felicità per la moglie di Morata [GALLERY] : Alice Campello è quasi al termine della sua gravidanza e confessa sui social la sua gioia, ma anche le sue paure nel diventare madre Alice Campello e Alvaro Morata stanno per mettere su una bella famiglia. Dopo che a giugno 2017 la coppia, composta dalla fashion blogger e dal calciatore, si è sposata a Venezia, la bella e giovane Alice è rimasta incinta di due gemelli. La Campello sarà presto mamma di due maschietti, che la impegneranno ...

