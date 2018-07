Albissola Marina | tir vola giù dal viadotto | si abbatte su un’auto e quasi travolge una

Albissola Marina - camion vola giù dal viadotto - si abbatte su un’auto e sfiora una donna : Si è sfiorata la tragedia questa mattina, poco dopo le 8, ad Albissola Marina nella zona di viale Faraggiana e via Perata. Un camion frigorifero che percorreva l’autostrada A 10 in direzione Genova ha sfondato il guardrail , è volato giù dal viadotto Faraggiana (da un’altezza di circa sei metri), si è abbattuto sulla strada sottostante , finendo ...