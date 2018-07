Al via nuovo bando Fari

Tesmec - nuovo contratto in Francia nel settore ferroviario : Teleborsa, - Tesmec si è aggiudicata, tramite la controllata Tesmec Service , un contratto in Francia nel settore ferroviario del valore per il Gruppo pari a 14,25 milioni di euro . Il cliente finale ...

Tesmec - nuovo contratto in Francia nel settore ferroviario : Tesmec si è aggiudicata, tramite la controllata Tesmec Service , un contratto in Francia nel settore ferroviario del valore per il Gruppo pari a 14,25 milioni di euro . Il cliente finale è il gruppo ...

Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente. Di Maio : «via i parassiti» : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente. Di Maio : «via i parassiti» : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente. Di Maio : 'via i parassiti' : È quanto si legge in una nota del Ministero dell'Economia. Foa sarà votato dalla commissione di Vigilanza per la carica di presidente dell'azienda radiotelevisiva. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio ...

Cambio al vertice. Nuovo Comando all'81° Centro Addestramento Equipaggi del 15° Stormo di Cervia : ... capacità che solo l'Aeronautica Militare riesce ad esprimere in Italia e poche altre Forze Armate in Europa e nel mondo. L'81° Gruppo Centro Addestramenti Equipaggi inoltre da sempre garantisce la ...

Venezia - presentato il progetto del nuovo stadio : via ai lavori nel 2021 : Se n'è parlato anni e ora possiamo dare ad una delle città più belle del mondo un impianto all'avanguardia e una squadra forte" ha detto Tacopina. Anche il sindaco è parso entusiasta: "Siamo felici ...

Monza - via Volta sotto i ferri : lavori per l'asfalto nuovo dal 30 luglio : in programma dal 30 luglio al 2 agosto l'intervento per la riasfaltatura di via Volta a Monza. Il cantiere interessa il tratto compreso fra gli incroci con viale Battisti e con via Grossi, la strada ...

Motorsport Technical School - A Pavia un nuovo Master in Race Engineering : L'italiana Motorsport Technical School ha stretto una nuova partnership con lAutomotive Safety Center, la società che gestisce la pista di Quattroruote, e l'Università di Pavia per dare il via a un nuovo Master universitario di primo livello in Race Engineering. Il corso di studi, della durata di 1.500 ore, inizierà a ottobre e sarà rivolto agli aspiranti ingegneri di pista.Partner illustri. Il Master, oltre alle lezioni frontali tenute da ...

Georgette Polizzi e Davide Tresse : viaggio in mascherina/ La lotta alla Sla con il sorriso e il nuovo farmaco : Georgette Polizzi e Davide Tresse: viaggio in mascherina. La lotta alla Sla con il sorriso e il nuovo farmaco. L'ex coppia di Temptation Island pubblica un video su Instagram(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:24:00 GMT)

Fca – via Marchionne : arriva l’ufficialità - ecco chi sarà il nuovo amministratore delegato : Mike Manley prende il posto di Sergio Marchionne: è lui il nuovo amministratore delegato di Fca Giornata storica ai vertici di FCA: Sergio Marchionne è stato sostituito oggi. L’amministratore delegato di Fca non si è ancora ripreso dall’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Le condizioni di Marchionne preoccupano, ma intanto ai vertici di FCA, John Elkann ha deciso di prendere ...

Milan Cda - Elliott caccia Fassone e i cinesi/ Ultime notizie : via con "effetto immediato". Scelto il nuovo ad : Milan, oggi Cda Elliott: Fassone fuori dalla società con "effetto immediato" e "per giusta causa". Paolo Scaroni nuovo presidente e amministratore delegato ad interim. Leonardo torna da dt.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:31:00 GMT)

Milan - ecco il nuovo cda : Scaroni - Patuano - Tuil Fassone via “per giusta causa” : L’amministratore delegato rimosso per giusta causa dall’assemblea dei soci rossoneri e per compromissione del rapporto fiduciario

Milan - al via la nuova gestione del Fondo Elliot : Paolo Scaroni è il nuovo presidente. Rimosso l’ad Fassone : Paolo Scaroni è il nuovo amministratore delegato ad interim del Milan, nonché presidente del consiglio di amministrazione. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci del club rossonero, tenutasi sabato mattina a Casa Milan. Archiviata la sentenza del Tas di Losanna, che ha riammesso la squadra in Europa League, il Fondo Elliot, nuovo proprietario, ha voluto imprimere una svolta a partire dal rinnovo del consiglio ...