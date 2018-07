Al via nuovo bando Fari : Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Il Forte di Castagneto Carducci in Toscana così come l’Ottagono di Ca' Roman, una piccola isola fortificata nella Laguna di Venezia. Sono solo due dei nove immobili pubblici del nuovo bando di gara, il quarto, 'Valore Paese-Fari' che l'Agenzia del Demanio lancia proponend

Al via nuovo bando Fari : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Il Forte di Castagneto Carducci in Toscana così come l’Ottagono di Ca’ Roman, una piccola isola fortificata nella Laguna di Venezia. Sono solo due dei nove immobili pubblici del nuovo bando di gara, il quarto, ‘Valore Paese-Fari’ che l’Agenzia del Demanio lancia proponendo al mercato ulteriori edifici situati lungo la costa. Il progetto a rete, promosso dal 2015, mira al recupero e ...

Tesmec - nuovo contratto in Francia nel settore ferroviario : Teleborsa, - Tesmec si è aggiudicata, tramite la controllata Tesmec Service , un contratto in Francia nel settore ferroviario del valore per il Gruppo pari a 14,25 milioni di euro . Il cliente finale ...

Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente. Di Maio : «via i parassiti» : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Cambio al vertice. Nuovo Comando all'81° Centro Addestramento Equipaggi del 15° Stormo di Cervia : ... capacità che solo l'Aeronautica Militare riesce ad esprimere in Italia e poche altre Forze Armate in Europa e nel mondo. L'81° Gruppo Centro Addestramenti Equipaggi inoltre da sempre garantisce la ...

Venezia - presentato il progetto del nuovo stadio : via ai lavori nel 2021 : Se n'è parlato anni e ora possiamo dare ad una delle città più belle del mondo un impianto all'avanguardia e una squadra forte" ha detto Tacopina. Anche il sindaco è parso entusiasta: "Siamo felici ...

Monza - via Volta sotto i ferri : lavori per l'asfalto nuovo dal 30 luglio : in programma dal 30 luglio al 2 agosto l'intervento per la riasfaltatura di via Volta a Monza. Il cantiere interessa il tratto compreso fra gli incroci con viale Battisti e con via Grossi, la strada ...

Motorsport Technical School - A Pavia un nuovo Master in Race Engineering : L'italiana Motorsport Technical School ha stretto una nuova partnership con lAutomotive Safety Center, la società che gestisce la pista di Quattroruote, e l'Università di Pavia per dare il via a un nuovo Master universitario di primo livello in Race Engineering. Il corso di studi, della durata di 1.500 ore, inizierà a ottobre e sarà rivolto agli aspiranti ingegneri di pista.Partner illustri. Il Master, oltre alle lezioni frontali tenute da ...

Georgette Polizzi e Davide Tresse : viaggio in mascherina/ La lotta alla Sla con il sorriso e il nuovo farmaco : Georgette Polizzi e Davide Tresse: viaggio in mascherina. La lotta alla Sla con il sorriso e il nuovo farmaco. L'ex coppia di Temptation Island pubblica un video su Instagram(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:24:00 GMT)

Fca – via Marchionne : arriva l’ufficialità - ecco chi sarà il nuovo amministratore delegato : Mike Manley prende il posto di Sergio Marchionne: è lui il nuovo amministratore delegato di Fca Giornata storica ai vertici di FCA: Sergio Marchionne è stato sostituito oggi. L’amministratore delegato di Fca non si è ancora ripreso dall’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Le condizioni di Marchionne preoccupano, ma intanto ai vertici di FCA, John Elkann ha deciso di prendere ...