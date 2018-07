Al via l’ultima settimana di raduno a Coverciano per i calciatori svincolati

L’ultima mossa di Salvini : utilizzare una nave militare per inviare i profughi a Malta : Il ministro dell’Interno prosegue sulla linea dura dei porti chiusi. Nuovi contatti con il Quirinale, e una promessa: far prevalere il ruolo istituzionale rispetto a quello di leader di una forza populista

The Middle 9 : al via su Joi l’ultima stagione : The Middle 9 Mentre ABC ha cancellato il revival di Pappa e Ciccia (e si progetta uno spin off), una sua “parente” approda in Italia con il proprio canto del cigno. The Middle, marchio di fabbrica della rete americana e scritta dagli stessi sceneggiatori di Roseanne, ovvero Eileen Heisler e DeAnn Heline, arriva oggi alle 21.15 su Joi con gli episodi inediti della nona ed ultima stagione. The Middle 9: da questa sera su Premium Joi I ...

Rosewood 2 al via su Rai2 : l’ultima stagione della serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio, è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione. I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit : Ci è voluto poco affinché arrivasse in via ufficiale e oggi vi comunichiamo che la lingua inglese è disponibile per Xiaomi Mi Band 3 attraverso l'applicazione Mi Fit del Play Store. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit proviene da TuttoAndroid.

Jeep Wrangler sponsor del tour “Rolling Stones – No Filter” : a Varsavia l’ultima tappa del tour : La collaborazione tra la band inglese Rolling Stones – No Filter e il leggendario marchio di SUV Jeep Wrangler è iniziata nel 2014 Il tour “Rolling Stones – No Filter” 2018, sponsorizzato da Jeep, è giunto al suo conclusivo ed emozionante atto: domenica prossima a Varsavia (Polonia) si terrà l’ultima di 14 date, tutte sold-out, svoltesi finora nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia, in Germania e in ...

Marie Avgeropoulos di The 100 parla di Octavia : “Echo? L’ultima persona che vorrebbe per Bellamy” : Marie Avgeropoulos di The 100 non usa mezzi termini per spiegare come Octavia non approvi la nuova compagna del fratello: "Echo? L'ultima persona sulla faccia della Terra che vorrebbe vedere". Nel prossimo episodio della quinta stagione, la guerra è imminente, ma non mancano le tensioni tra i protagonisti della serie CW. Quel che è certo è che tutto dipenderà da Clarke, Bellamy e Octavia: saranno disposti a collaborare per riportare la ...

Giro d’Italia – “Froome vuole fermare tutto” - Viviani va a parlare con Chris e ‘salva’ l’ultima tappa [VIDEO] : Chris Froome vuole accorciare l’ultima tappa del Giro d’Italia a causa delle polemiche legate al tracciato: serve la mediazione di Viviani per evitare che la corsa si fermi L’ultima tappa del Giro d’Italia doveva essere una festa con i ciclisti intenti a ‘sfilare’ sulla passerella conclusiva della corsa in rosa, ma una polemica rischia di rovinare l’ultima tappa. Diversi ciclisti hanno mostrato la loro ...