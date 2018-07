AL VIA ' CULTURA IN GOAL #KICKOFF'

Rai - Di Maio : “AvVIAmo rivoluzione culturale. Ci liberiamo dei raccomandati e dei parassiti” : “Alla Rai oggi diamo il via a una vera rivoluzione culturale“. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, alla fine del Consiglio dei ministri, indicando i nomi prescelti di “Fabrizio Salini, come amministratore delegato e di Marcello Foa, come presidente di Viale Mazzini“ L'articolo Rai, Di Maio: “Avviamo rivoluzione culturale. Ci liberiamo dei raccomandati e dei parassiti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ASSESSORATO CULTURA - 'Ferrara Estate in VIA Bologna' : spettacoli il 2 - 5 - 9 - 12 e 16 agosto al Centro sociale Rivana Garden - VIA G.Pesci 181 - Ferrara - : IL PROGRAMMA: , tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, : - Giovedì 2 agosto - Compagnia Filodrammatica Mirabellese "Al pendolar" di V. Occhiali Una compagnia nata nel 1962, composta di circa ...

Varigotti - al VIA la 1rassegna teatrale a cura dell'associazione culturale "Le Rêve et la Vie" : Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 21.30 nella Piazzetta Libeccio di Varigotti , ingresso dai Bagni La Giara, , tranne Il Flauto magico, che sarà nella Piazza grande del molo di Varigotti , ...

Al VIA il Corso di Navigazione - Ambiente e Cultura del Centro Velico Caprera : E’ salpato, Sabato 21 luglio, il primo Corso di Navigazione, Ambiente e Cultura del Centro Velico Caprera. Un’assoluta novità per la più prestigiosa scuola di vela del Mediterraneo che ha pensato di unire i contenuti di un classico Corso di cabinato ad un’esperienza formativa dal punto di vista Culturale e naturalistico, grazie alla presenza di un esperto di biologia marina e di storia marinara, il naturalista Stefano Nannarelli, che farà ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di VIA Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

Ciclismo e cultura : Al VIA le prime due tappe del CVA eBiketour Valle d'Aosta : ... con sprint la serie di iniziative previste nel calendario di "ENERGIQUE 2018" che nei mesi di luglio, agosto e settembre presenterà eventi, spettacoli, animazione, musica e mostre sul territorio ...

Polistena - prende il VIA la nuova Estate Culturale : ...ed inaugurazione della Casa Museo dedicata alle opere degli artisti Ierace sono le punte di diamante del programma proposto dall'amministrazione comunale che prevede anche concerti e spettacoli ...

Fondazione Golinelli : al VIA la scuola estiva per imprenditori della cultura : ... discipline sociologiche, economiche e tecnologiche, sotto la supervisione scientifica di Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all'Università di Pisa ed esperto di economia della ...

Al VIA Mittelfest - uno dei grandi biglietti da visita culturali del Friuli Venezia Giulia : "Mittelfest è uno dei grandi biglietti da visita culturali del Friuli Venezia Giulia e la Regione continuerà a sostenerlo con convinzione". Lo ha affermato oggi a Cividale il vicepresidente del Friuli ...

Giovani - vincenti e italianissime. La staffetta 4x400 "multiculturale" conquista i social. SaVIAno : "Risposta a Pontida" : Una vittoria sportiva è un trionfo che dovrebbe rimanere entri i suoi confini, ma ci sono trionfi che diventano simbolici nel contesto storico in cui avvengono. Capita allora che una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona diventi materia politica. Sorridenti, dopo il traguardo, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot si godono la vittoria, mentre i social ...

L'arrivo di SaVIAno alla tavolata "multiculturale" : due militari - l'auto e la scorta : Ieri Roberto Saviano è arrivato al parco Sempione per il suo discorso (ed ennessimo attacco a Salvini) in occasione della tavolata "multiculturale" organizzata da Beppe Sala e Pierfrancesco Majorino. Un lungo monologo dal palco, con messaggi ai Cinque Stelle di staccarsi da un partito "xenofobo" come la Lega.Oggi, però, su Facebook sta circolando il video pubblicato da Repubblica sulL'arrivo del noto scrittore al parco nel centro di Milano. ...

Con Marcello Fonte - al VIA la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

VIA della Transumanza Anzio-Jenne : cultura - storia - tradizioni e turismo in un progetto di grande valore : L’Amministrazione di Anzio, quella di Nettuno, quella dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruni, sono alcuni dei partecipanti, dell’incontro svoltosi domenica scorsa nel Comune di Jenne, per discutere del progetto “Via della Transumanza Anzio – Jenne“, l’iniziativa per istituzionalizzare un percorso che ha una tradizione lunghissima, che non può essere persa. Il protocollo prevede di valorizzare il percorso che un ...