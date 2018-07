Al festival della Zampogna con la droga | due giovani nei guai

Il festival di musica indie nel cuore selvaggio della Sardegna : Here I Stay : I musicisti quasi arrivano a toccare le fronde degli alberi sul palco dell' Here I Stay festival , rassegna internazionale di musica indipendente, rock ed elettronica che ogni anno si svolge nel cuore ...

Quarta puntata del Wind Summer festival : gli ascolti crescono in vista della finale di settembre : Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la Quarta puntata del Wind Summer Festival, l’ultima prima dell’attesa finale che si svolgerà in Piazza del Duomo a Milano a settembre (probabilmente il 2): il WSF perde ancora il confronto con le repliche di Don Matteo, ma questa volta, seppur di poco, gli ascolti riprendono a salire (2.100.000 spettatori circa con uno share del 13,44%, e se consideriamo gli scarsi risultati della puntata di giovedì ...

festival di Venezia 2018 - i sei film di Netflix – da Cuaron ai Coen e anche Orson Welles – che segnano l’inizio della decadenza di Cannes : Mentre Alberto Barbera presentava alla stampa la line up del Festival di Venezia 2018, nelle caselle di posta degli addetti ai lavori è arrivata la mail di Netflix. “Netflix alla 75esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia”. Sei titoli sei, tra Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti. E già questa sarebbe una notizia. Visto che al Festival di Cannes 2018 Netflix non ci era nemmeno andata. Anzi, ha proprio ritirato le cinque ...

Napoli Teatro festival - Barbano alla guida della Fondazione : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha avuto 'un cordiale colloquio' con Alessandro Barbano, già direttore del Mattino, nel corso del quale gli ha chiesto la disponibilità per la ...

Tomorrowland / Il festival della musica elettronica sbarca a Monza : Gate Party a Malpensa e Linate : Tomorrowland, il più grande festival di musica dance ed elettronica, sbarca a Monza domani 28 luglio: attese all'ippodromo circa 15 mila persone a partire dalle ore 12.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Maratona d'Estate - festival della Danza - weekend di spettacoli per la sesta edizione : La Danza protagonista nella Città dei Templi . Prosegue la full immersion con il Festival della Danza " Maratona d'Estate " in corso di svolgimento sul territorio comunale di Capaccio Paestum , ...

TOMORROWLAND / Il festival della musica elettronica sbarca a Monza : attese 15 mila persone : TOMORROWLAND, il più grande festival di musica dance ed elettronica, sbarca a Monza domani 28 luglio: attese all'ippodromo circa 15 mila persone a partire dalle ore 12.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:40:00 GMT)

Wind Summer festival 2018 : i cantanti della quarta puntata e la proclamazione del vincitore tra i giovani : Takagi & Ketra e Giusy Ferreri quarta puntata del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Si tratta dell’ultimo appuntamento sul palco di Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi, in attesa della finale che si terrà in diretta a Milano. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della quarta puntata, giovedì 26 luglio Ecco chi sono gli ...

Chi è Federica Abbate vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer festival con Pensare troppo mi fa male (video e testo) : Dopo aver conquistato il primato nella competizione della terza serata, è Federica Abbate la vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer Festival 2018. L'ultima puntata di quest'edizione della kermesse musicale di Canale5, in attesa della finalissima di settembre, ha visto in piazza del Popolo a Roma la proclamazione della vincitrice della Gara dedicata alle voci emergenti. Molte di queste sono in realtà già affermate nel panorama italiano, ...

festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga notte della Luna : il 27 luglio osservazione dell’eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...

Presentato il programma della XXXII edizione di Todi festival : ... diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola e Stefania Minciullo, Todi Off si articolerà in 8 giornate dedicate al teatro contemporaneo, con 7 spettacoli selezionati ...

Sere Fai d'estate - ai Giganti della Sila l'evento del Peperoncino Jazz festival : ... luglio e agosto, dalle 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti - visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo , spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all'aperto, ...

#WindSummerfestival – Quarta serata del 26 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...