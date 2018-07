Al Festival del Teatro Classico di Portigliola arriva L' Iliade di Alessandro

Da Foggia parte ufficialmente la XVI edizione del Festival dei Monti Dauni : " Ancora una volta, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, siamo pronti a presentare al nostro pubblico spettacoli di assoluto rilievo, onorando il made in Puglia, con circa ...

Giffoni Film Festival - la magia del cinema per far crescere i giovani e il mondo del lavoro : di Linda Maisto e Francesco Pastore Oggi è finito il Giffoni Film Festival. Sui siti web ci sono tutti i video e i vincitori. Genitori e figli tornano a casa pensando che è stato un grande sforzo per tutti, ma ne è valsa davvero la pena. Tutti parlano della necessità di dare un’opportunità di crescita ai giovani italiani ma pochi lo fanno davvero. Il motivo è che non è semplice. I nostri giovani non sono più quelli di decenni fa quando si ...

Festival internazionale del cinema a Locarno 2018 : Ancora: 'Open Doors', sezione volta a promuovere e valorizzare il cinema indipendente nel sud e nell'est del mondo, che conclude quest'anno il suo percorso di ricerca attraverso le cinematografie ...

Piero Chiambretti / "Raffaella Carrà rinunciò al Festival di Sanremo nel 1997 per una delusione d'amore" : Intervistato da La mia passione, Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela perché Raffaella Carrà vi rinunciò...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Bruce Barth Trio - Renè Marie e Kelvin Sholar per la domenica del Festival : RENE' Marie .Nell'arco di due decenni, con 11 dischi e innumerevoli spettacoli teatrali, René Marie ha consolidato la sua reputazione non solo come cantante, ma anche come compositore, arrangiatore, ...

Festival di Sanremo - Piero Chiambretti : 'Raffaella Carrà rinunciò nel 1997 per una delusione d'amore' : Intervistato da La mia passione , Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela i retroscena di quella sua prima conduzione nel 1997. Il trio di ...

Germania - le tende volano per aria : tornado irrompe nell’area campeggio del Festival di Parookaville [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Il Festival di musica indie nel cuore selvaggio della Sardegna : Here I Stay : I musicisti quasi arrivano a toccare le fronde degli alberi sul palco dell' Here I Stay festival , rassegna internazionale di musica indipendente, rock ed elettronica che ogni anno si svolge nel cuore ...

Climbing - al via la prima giornata di qualifiche del Rock Master Festival 2018 : Il caldo non ferma gli atleti, promettono bene le performance di Ghisolfi e Vettorata, tra le donne dominano Janja Garnbret e Anak Verhoeven Hanno cominciato a scaldare i muscoli gli atleti del Rock Master Festival, che ha preso il via oggi con le qualifiche di Lead femminili e maschili della Coppa del Mondo IFSC (International Federation of Sport Climbing). Nelle qualificazioni maschili della Lead si sono distinti Adam Ondra (CZE) e Jakob ...

Al via il weekend del Sarnico Busker Festival : ... la contrada medievale, dove si esibiscono 150 artisti di strada, oltre 40 compagnie provenienti da tutto il mondo, 200 spettacoli per 4 giorni di Festival . E' previsto l'arrivo di oltre 45mila ...

Presentata a Todi la XXXII edizione del Todi Festival : Inoltre, con l'intento di proporre un'offerta quanto più ampia e variegata, Todi Festival continuerà a non prevedere repliche di spettacoli, presentando ogni giorno un programma diverso. Ad ...

La prima data del tour di Lorenzo Fragola parte dal GruVillage Festival La prima data del tour di Lorenzo Fragola parte dal GruVillage ... : Battute finali per il GruVillage 105 Music Festival, alle porte di Torino, che venerdì 27 luglio ha ospitato Lorenzo Fragola e la prima data del suo nuovo tour: il giovane cantante catanese ha ...

Quarta puntata del Wind Summer Festival : gli ascolti crescono in vista della finale di settembre : Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la Quarta puntata del Wind Summer Festival, l’ultima prima dell’attesa finale che si svolgerà in Piazza del Duomo a Milano a settembre (probabilmente il 2): il WSF perde ancora il confronto con le repliche di Don Matteo, ma questa volta, seppur di poco, gli ascolti riprendono a salire (2.100.000 spettatori circa con uno share del 13,44%, e se consideriamo gli scarsi risultati della puntata di giovedì ...

Festival di Venezia 2018 - i sei film di Netflix – da Cuaron ai Coen e anche Orson Welles – che segnano l’inizio della decadenza di Cannes : Mentre Alberto Barbera presentava alla stampa la line up del Festival di Venezia 2018, nelle caselle di posta degli addetti ai lavori è arrivata la mail di Netflix. “Netflix alla 75esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia”. Sei titoli sei, tra Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti. E già questa sarebbe una notizia. Visto che al Festival di Cannes 2018 Netflix non ci era nemmeno andata. Anzi, ha proprio ritirato le cinque ...