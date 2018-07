“Aiuto!” Tragedia in spiaggia | poco dopo la scoperta sulla donna Aveva detto al marito

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) Quando la vacanza si trasforma in una vera. Nessuno poteva immaginare che sarebbe andata così. Per unaemiliana in villeggiatura a Marina di Pietrasanta,costa toscana, la vacanza è diventata il suo ultimo momento di vita.essersi allontanata dall’ombrellone per un bagno in mare, infatti, la signora è stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. La vittima è un 76enne nata e residente a Carpi(Modena), già da alcuni giorni in vacanza con ila Pietrasanta, doveno preso in affitto un appartamento. Fatale per lei un arresto cardiocircolatorio probabilmente dovuto anche alle elevate temperature delle ultime ore. (la foto) Il dramma intorno alle 12 di lunedì quando i bagnini di alcuni lidi della zona hanno soccorso lain mare e hanno cercato di aiutarla ma inutilmente. Anche l’arrivo ...