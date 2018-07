Air Liquide | utili in aumento Ricavi sopra attese

Indicazioni rialziste per Air Liquide : Chiusura dell'11 luglio Seduta negativa per il produttore di gas , tra i componenti del CAC40 , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,45%, ma che mostra un trend rialzista di medio ...

Air Liquide firma diversi contratti industria alimentare in Francia - Italia e Spagna : Negli ultimi 12 mesi, Air Liquide ha firmato nove contratti con vari produttori europei del settore alimentare in Francia, Italia e Spagna per la fornitura della soluzione Nexelia TM for freezing and ...