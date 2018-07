meteoweb.eu

: Aidaa. Medaglia al valor civile per Kaos e il suo addestratore Fabiano Ettore - - Agenpress : Aidaa. Medaglia al valor civile per Kaos e il suo addestratore Fabiano Ettore - -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ha fatto un’enorme impressione a tutti gli italiani la morte del caneeroe che ad Amatrice aveva partecipato con grande successo alla ricerca delle persone che si trovavano vive sotto le macerie dopo il terremoto.è stato trovato avvelenato l’altro giorno dal suo addestratore Fabiano Ettore nel giardino della loro casa. La questione della morte del cane riporta alla luce il tragico fenomeno degli avvelenamenti di cani e gatti che avvengono a un ritmo impressionante di oltre 140 animali al giorno, dei quali un terzo non sopravvive al veleno. Ma al momento la carenza legislativa in materia che prevede pene lievi per coloro che detengono e usano il veleno (spesso tra l’altro composto da sostanze messe al bando dalla stessa Unione Europea) sia anche per la scarsità di mezzi messi a disposizione di chi dovrebbe provvedere alla certificazione del veleno usato ed ...