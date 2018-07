“Ahia!” E finisce in rianimazione | la passeggiata in montagna è horror

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) È stata morsicata da una vipera mentre si trovava nei pressi del rifugio Flora Alpina, in comune di Falcade, in provincia di Belluno. La vittima, A.C., 27 anni, di Zero Branco (Treviso), è stata ricoverata in. Non è in pericolo di vita. Si tratta del primo caso di questa stagione nell’ambito della provincia di Belluno. I dati sono frammentari ma in Italia negli ultimi dieci anni sarebbero morte meno di 10 persone per morsi di serpenti velenosi. Poche in confronto ai, circa, dieci decessi all’anno dovuti a punture di calabroni, vespe o api, e, se non è di grande consolazione sapere che esistono animali che mietono più vittime, la statistica la dice lunga su quanto la percezione del rischio non sia oggettiva. In Italia esistono in totale sei specie di serpenti velenosi, uno è il colubro lacertino, serpente raro e dal carattere aggressivo ma non pericoloso perché ...