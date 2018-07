Agrigento | in ospedale ragazza attaccata da decine di meduse

Agrigento - in ospedale ragazza di Lucca attaccata da decine di meduse - : La venticinquenne, in vacanza con il fidanzato, è stata punta mentre nuotava rischiando uno choc anafilattico

