Aggressione Osakue | atto di razzismo inconcepibile | gli italiani si scusano con Daisy

sportfair

: Le prime parole di Daisy Osakue dopo l'aggressione: 'È razzismo, quei codardi credevano fossi una prostituta' - HuffPostItalia : Le prime parole di Daisy Osakue dopo l'aggressione: 'È razzismo, quei codardi credevano fossi una prostituta' - mannocchia : Il ministro @matteosalvinimi ha già condannato l’aggressione razzista a Daisy Osakue? - ilpost : Daisy Osakue, giovane promessa dell'atletica leggera italiana, di origini nigeriane, è stata aggredita questa notte… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)è stata la sfortunata protagonista di un’razzista in quel di Torino, l’italiana ha postato le sue foto ricevendo scuse e solidarietà “Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l’Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta “malattia” ovvero il. Grazie a tutti i messaggi di supporto e di amore che sto ricevendo in queste ore!”ha spiegato così sui social il pessimo episodio didel quale è stata vittima stamane. A corredo del suo post i commenti sono stati numerosi, alcuni davvero beceri ed assurdi, altri invece molto significativi. Una parte del popolo italiano si scusa conper quanto accaduto, pur non avendo colpe. Siamo arrivati a livelli diche lasciano basiti in quest’epoca nella quale l’integrazione ...