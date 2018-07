Aggressione a Daisy Osakue | il Pd ' Chi nega il razzismo è complice Grande manifestazione

Aggressione Daisy Osakue - Renzi : “È emergenza culturale”. Martina : “Chi nega razzismo è complice” : L' Aggressione ai danni dell'atleta italiana, di colore, Daisy Osakue , viene vista dal Pd come la dimostrazione della "spirale di razzismo che sta crescendo nel Paese". Per Maurizio Martina chi la " nega , se ne rende complice". Matteo Renzi parla di una " emergenza educativa e culturale", mentre il MoVimento 5 Stelle condanna l'episodio, definito "indegno": "L'Italia rifiuta e punisce questi gesti inqualificabili".Continua a leggere

Le prime parole di Daisy Osakue dopo l'Aggressione : È razzismo - quei codardi credevano fossi una prostituta : "A me non piace usare la carta del razzismo, ma credo che questa volta è così. Semplicemente perché quella zona tutti la conoscono perché ci sono prostitute di colore. Peccato che io non sono una prostituta. Perché se fosse stata una prostituta non avrebbe neppure denunciato. Invece io voglio che tutti sappiano e che questi ragazzi vengano presi". Lo afferma Daisy Osakue, l'atleta ferita a Moncalieri da un'aggressione a sfondo razzista, ...