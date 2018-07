Aggredita l' atleta italiana Daisy Osakue | lesioni all' occhio

Daisy Osakue - atleta azzurra di origini nigeriane - Aggredita e ferita a Torino con un lancio di uova : a rischio gli Europei. Si indaga sul movente : Torino - Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita e ferita in...

Un'atleta azzurra di colore è stata Aggredita nel Torinese : Una ragazza di colore di 22 anni della nazionale italiana di atletica leggera è stata aggredita nella notte a Moncalieri, alle porte di Torino, da un gruppo di persone che dai finestrini di un’automobile le hanno lanciato contro delle uova, colpendola al volto. La ragazza si chiama Daisy Osakue ed è primatista italiana under 23 di lancio del disco. Ha riportato una lesione della cornea e nelle prossime ore si ...

Torino - Aggredita l'atleta azzurra Daisy Osakue : l'ombra del razzismo : La 22enne discobola e pesista italiana di origini nigeriane è stata aggredita a Moncalieri. In dubbio la partecipazione agli europei di Berlino

Daisy Osakue - atleta italiana Aggredita a Moncalieri/ Ultime notizie - Enrico Mentana si indigna : “Merde!” : Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri: lesione alal cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:53:00 GMT)

