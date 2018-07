Aggredita l'atleta afro-italiana Daisy Osakue : Colpita al volto da un uovo lanciato da un'automobile in corsa. Una studentessa e atleta italo-nigeriana, Daisy Osakue, 22 anni, è rimasta vittima la notte scorsa a Moncalieri di un'aggressione, presumibilmente a sfondo razziale. Daisy, cittadina italiana dal 2014, è nata a Torino da genitori di origine nigeriana. È primatista italiana under 23 del lancio del disco ed è stata selezionata per ...

Atleta Aggredita - la sinistra incolpa Salvini. Ma lui : "Non c'è un'emergenza razzismo" : C'è il segretario del Pd Maurizio Martina che già sogna una grande mobilitazione a settembre per "rispondere al clima d'odio". "Non vedere il grave rischio che stiamo correndo, dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti - dice - è un clamoroso errore". I dem, in calo di consensi, cavalcano la vile aggressione a Daisy Osakue, l'Atleta azzurra aggredita nella notte a Moncalieri da alcuni che l'hanno bersagliata con un fitto lancio di ...

Daisy Osakue - l'atleta azzurra Aggredita e ferita ad un occhio - Mentana : 'Azione razzista' : Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio non esistono atti di razzismo in Italia, ma i dati sembrano decisamente smentirli. Nell'ultimo mese e mezzo le aggressioni contro cittadini stranieri sono salite a dieci, a far lievitare ulteriormente questa triste statistica [VIDEO] due casi assolutamente vergognosi che risalgono praticamente alle ultime ore, a Latina c'è scappato anche il morto. L'ultimo della serie che fa salire il numero ad undici riguarda ...

Moncalieri - Aggredita l’atleta italiana di origini africane Daisy Osakue. Lesioni all’occhio - Europei a rischio : Daisy Osakue colpita da un’auto in corsa. Intervento necessario per rimuovere frammenti di guscio d’uovo dall’occhio. Lei dice: «È razzismo». Ma i carabinieri escludono il movente razziale

