Aggiornamento 1 23 per Gran Turismo Sport il 30 luglio | nuovo circuito e vetture

Il giorno più atteso per Asus ZenFone 3 Max : dal 30 luglio disponibile l’Aggiornamento Oreo : Giornata importantissima per tutti coloro che in questi due anni hanno deciso di puntare su un Asus ZenFone 3 Max. Dopo alcune notizie frammentarie che si sono susseguite negli ultimi mesi e patch sulla carta secondarie, come quella di cui vi ho parlato la scorsa settimana su queste pagine, a partire da oggi 30 luglio è possibile finalmente buttarsi nell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Per la felicità di chi da tempo provava un ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo Aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Nuovo Aggiornamento per Splatoon 2 : Il Bubble Blower è una speciale arma presente in Splatoon 2 che è diventata estremamente potente a causa di un bug.Come riporta Gamingbolt, le bolle sparate dall'arma in questione riescono a bloccare tutti i danni delle bombe e delle armi speciali come il Rain Maker, questo rende l'arma estremamente sbilanciata e le conseguenze sono che i giocatori dotati del Bubble Blower dominano in poco tempo il campo di battaglia.Il Nuovo aggiornamento oltre ...

Tempo di bilanci per Asus ZenFone 3 : bocciata la batteria post Aggiornamento 68 : Sono trascorse quasi due settimane dalla distribuzione dell'aggiornamento 68 per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 e, arrivati a questo punto, è possibile esaminare con maggiore attenzione quanto trapelato a proposito della durata della batteria. Dell'impatto iniziale avuto dal pacchetto software sul device avevamo già parlato nei giorni immediatamente successivi alla sua diffusione, ma arrivati a questo punto è opportuno scendere ...

Del tutto in aspettato per Asus ZenFone 3 Max il doppio Aggiornamento 110 e 111 : Si torna a parlare in queste ore dell'Asus ZenFone 3 Max, device a lungo finito un pochino nel dimenticatoio e a quanto pare al centro in queste ore di un ulteriore aggiornamento dopo quello che abbiamo registrato pochissimi giorni fa, con relativo approfondimento su queste pagine. In particolare, oggi 26 luglio si registra la disponibilità del pacchetto software 110 e 111, con cui potremo fare un altro piccolo step evolutivo per il modello in ...

Miglioramenti in vista per Wear OS : ecco descritto l’ultimo Aggiornamento dell’app : In costante aggiornamento l'applicazione Wear OS by Google, che potrete trovare direttamente nel Play Store a questo indirizzo. L'upgrade non propone nulla di trascendentale, anche se le modiche apportate verranno apprezzate di sicuro. Si parte da Google Pay, vista la più profonda integrazione implementata tra le due piattaforme, che adesso permette di effettuare i pagamenti in modo molto più veloce. Il changelog ufficiale, così come ...

PUBG per mobile : il nuovo Aggiornamento introduce la War Mode : La versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds ha ricevuto un nuovo aggiornamento questa settimana che introduce un sacco di nuove fantastiche funzionalità, tra cui la War Mode e ulteriori achievement.La Modalità Guerra, come riporta Videogamer, è un'aggiunta interessante poiché in precedenza era disponibile solo nella versione per PC del titolo. In questa modalità, due squadre di 50 giocatori si sfidano per arrivare per primi a totalizzare ...

Soddisfacente memoria RAM disponibile per Huawei P10 Lite post Aggiornamento Oreo : Con l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche per versioni di nicchia del cosiddetto Huawei P10 Lite, in primis quelle marchiate Wind e Tre, si può dire che quasi tutti qui in Italia hanno avuto modo di toccare con mano il pacchetto software. All'appello mancano ad esempio i modelli TIM, ma oggi 26 luglio qualche bilancio è già possibile farlo, anche perché alcuni riscontri non isolati del pubblico ci danno alcune ...

Tutte le novità per LG G7 attraverso il nuovo Aggiornamento di fine luglio : Sono state mantenute le promesse che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi per quanto riguarda il cosiddetto LG G7. Seguendo il programma che avevamo delineato non molto tempo fa su queste pagine, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia al top di gamma 2018 nel corso degli ultimi mesi. In particolare, da oggi 26 luglio viene segnalato il ...

Un Aggiornamento di Destiny 2 anticiperà l’espansione I Rinnegati : Un futuro ancora tutto da scrivere quello di Destiny 2, lo sparatutto in salsa sci fi curato dai ragazzi di Bungie approdato sul mercato nel corso del mese di settembre dello scorso anno. A quasi dodici mesi di distanza dalla sua release tanti sono i cambiamenti approntati dagli sviluppatori alla loro creatura, tutti frutto di un feedback costante (e talvolta anche aggressivo) proveniente dalla community. E la storia non cambierà di certo nei ...

Android Oreo per Samsung Galaxy A - C e J : timeline Aggiornamento dall’India : Alcuni Samsung Galaxy appartenenti alle linee A, C e J, così come appena riportato da 'SamMobile', potrebbero non ricevere l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 prima del mese del prossimo dicembre. Un periodo di tempo di certo un po' lungo, che alcuni non si attendevano. Il produttore asiatico ha spesso impiegato più di quanto si potesse immaginare nell'aggiornare i suoi dispositivi più economici, e lo stesso potrebbe accadere per alcuni dei ...

In ritardo per Huawei P9 Lite l’Aggiornamento B413 : situazione del 25 luglio : Sono ore in cui è in distribuzione un nuovo aggiornamento per determinate versioni brandizzate del cosiddetto Huawei P9 Lite, in riferimento a quelle marchiate Wind e Tre, ma la maggior parte degli utenti si chiedono quando si sbloccherà la situazione per il modelli più popolare in Italia, vale a dire quello no brand. Come probabilmente ricorderanno diversi nostri lettori, in realtà una nuova patch per il device è in programma, se pensiamo che a ...

Un vero toccasana per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l’Aggiornamento B144 e B146 : Non sembra volersi fermare la coppia composta da Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro, vista la ricezione da parte di entrambi i modelli dell'aggiornamento B144 e B146, in partenza di diffusione in Europa (designato ad apportare le migliorie software relative al GPU Turbo, chiamata ad ottimizzare l'efficienza del processo grafico, quelle legate ad una più profonda stabilità della rete dati mobile ed alla funzionalità di registrazione dello schermo. Il ...

Anomalo rilascio per Honor 8 : notizie preliminari sull’Aggiornamento B528 : Stiamo entrando in una fase caldissima per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, soprattutto considerando quanto abbiamo condiviso con voi di recente sulle nostre pagine. Come ormai tutti sanno, infatti, a partire dal 31 luglio sarà avviata la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche qui in Italia, come è stato anticipato dalla divisione del nostro Paese per coloro che da tempo vogliono ...