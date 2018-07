Agenzia del farmaco | ecco come usare i medicinali in estate Caldo e umidità

L'Agenzia italiana del Farmaco spiega come utilizzare i medicinali in estate : Nuova campagna informativa dell'AIFA, L'Agenzia italiana del Farmaco, sul corretto utilizzo dei farmaci durante i caldi mesi estivi. Con l'iniziativa Farmaci & estate, l'organismo dà utili consigli a tutti gli italiani. Il sole, il caldo, e i viaggi estivi sono tre dei principali motivi per prestare attenzione a come usiamo e conserviamo i farmaci, per conservarne inalterata la loro efficacia, la qualità, e il loro utilizzo in ...

Agenzia delle Entrate - attenzione alle e-mail che promettono un rimborso : L’Agenzia delle Entrate fa sapere che le e-mail inviate dall’indirizzo assistenzaweb@AgenziaEntrate. it, sebbene sembrino in tutto e per tutto originali, sono in realta' un tentativo di phishing che nasconde una truffa. Il messaggio contiene il logo dell’Agenzia e invita a scaricare un allegato per ottenere un rimborso fiscale, ma in realta' si tratta di un virus. Rimborsi fiscali inesistenti L’Agenzia delle Entrate non ha inviato nessuna e-mail ...

Arriva l'Agenzia per l'affitto : via libera della giunta : BOLZANO. Via libera della giunta all'Agenzia provinciale per l'affitto, tra le novità della legge sull'edilizia abitativa. Ostacolato a lungo dall'ala sociale della Svp, il disegno di legge è stato ...

Ecobonus e Sismabonus - i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate : Il credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per il Sismabonus può essere ceduto nell'ambito di un Consorzio o una Rete di imprese. Una circolare dell'Agenzia delle entrate ...

Agenzia Entrate - a chi chiedere l'annullamento del debito : Debiti con l'Agenzia delle Entrate, se ritieni che non siano dovuti ecco come richiederne l'annullamento , detto anche 'sgravio'. E' possibile rivolgersi, informano sul sito, "direttamente all'ente ...

“C'è un rimborso per te” : attenzione alla mail truffa dell'Agenzia delle Entrate : “Dovete ricevere un rimborso” e invece scatta la trappola. Un piano semplice e diabolico: la vittima viene attirata con la scusa di una somma di denaro da rimborsare, scarica un...

Salone di Farnborough : delegazione parlamentare allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana : Ieri visita allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana di una rappresentanza delle Commissioni IV e X della Camera, Difesa e Attività produttive. La rappresentanza era composta da Gianluca Rizzo Gianluca, Presidente della IV commissione, Emanuela Corda e Matteo Perego di Cremnago, Barbara Saltamartini Presidente della X, Alex Bazzaro e Gianluca Benamati. Il Presidente dell’Asi Roberto Battiston ha ricevuto la delegazione, accompagnata dal ...

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Foti - Fd'I - : 'Autotrasporto in crisi - l'Agenzia delle Entrate comunichi gli importi delle deduzioni' : ...della rilevanza del settore dell'Autotrasporto per l'economia piacentina conclude il deputato di Fratelli d'Italia ho presentato un'interrogazione ai Ministri dei Trasporti e dell'Economia affinché ...

Basta una raccomandata per vanificare il buon lavoro fatto su Fisco e Agenzia delle entrate : Basta poco, purtroppo, per vanificare il grande lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni su Fisco e riscossione delle cartelle. La chiusura di Equitalia, la dichiarazione dei redditi precompilata, i provvedimenti per tagliare le file allo sportello, lo snellimento delle procedure grazie agli strumenti della rete, smartphone, sms ecc., insomma tutto questo rischia di infrangersi contro una questione banale ma dirimente: la raccomandata.Basta ...

Agenzia delle entrate - gli atti giudiziari si pagheranno con l'F24 : Per gli atti giudiziari emessi a partire dal prossimo 23 luglio sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle ...