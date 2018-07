Agente Milinkovic-Savic | Nessun problema

Lazio - caso Milinkovic-Savic - la Juventus sogna? L’Agente spiega quanto sta accadendo : Milinkovic-Savic non era presente stamane per le consuete visite mediche dei calciatori della Lazio, ecco spiegato il motivo del forfait La Lazio è in allarme. L’assenza quest’oggi di Milinkovic-Savic alle consuete visite mediche di rito, ha messo in agitazione i tifosi del club laziale. L’agente del calciatore Kezman è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per spiegare quanto sta accadendo: “Sergej ha perso ...