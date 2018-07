Agente della Polfer spara per difendere collega | ferito migrante a Torino

Rugani al Chelsea? Parla l’Agente del difensore : le intenzioni della Juve : Rugani fa gola al Chelsea del neo allenatore Maurizio Sarri, la Juventus sta trattando la cessione del difensore in Premier League L’agente di Rugani allo scoperto. Il suo assistito è uno dei calciatori più chiacchierati delle ultime settimane, con il Chelsea pronto ad accaparrarsi il centrale della Juventus. Parlando ai microfoni di Radio Vecchia Signora, Davide Torchia ha svelato le intenzioni per le prossime settimane: ...

Roma - tafferugli in serata al camping River : ferito un Agente della polizia locale : tafferugli davanti al camping River a Roma sgomberato oggi dalla polizia locale. Tutto sarebbe cominciato in serata. Un gruppo di nomadi rimasti fuori a presidiare il cancello, quando ha cominciato a ...

Detenuto tenta di compiere un gesto estremo - lo salva un Agente della Penitenziaria : La Spezia - "Ancora una volta , il tempestivo ed efficace intervento della Polizia Penitenziaria ha impedito un tragico evento in carcere. Nei giorni scorsi un Detenuto di 33 anni condannato a ...

Detenuto pugile colpisce Agente della penitenziaria. La denuncia del Sappe : Detenuto pugile colpisce agente della penitenziaria Detenuto pugile colpisce agente della penitenziaria Una brutta aggressione quella subita da un assistente della Polizia Penitenziaria di Sanremo che ...

Migranti - i 67 della Diciotti in attesa di un porto. Protesta dei salvAgente : "Stop ai naufragi di Stato" : La decisione probabilmente dopo il vertice con Salvini sulle modalità operative dei soccorsi. Di Maio: "Impensabile non far attraccare una nave italiana in un porto italiano". Gli attivisti di Restiamoumani incatenati davavnti al ministero dei Trasporti

Agente della Locale a Villa Carcina - muore in bici a Verona : Non era di certo la prima volta che Carlo Ferrari si metteva in sella ad una bicicletta: in passato, oltre ad aver conseguito una laurea in Economia e commercio, aveva seguito la carriera del ...

Napoli - Agente della Polizia Postale si toglie la vita con un colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli, Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Ragazzo ucciso dalla polizia - Salvini dall'Agente ferito. La madre della vittima rifiuta l'incontro : «Capisco il dolore della madre ma io sto con chi indossa la divisa che in questo caso ha fatto solo il suo dovere». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi a Genova...

Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in "L'Agente del caos" appuntamento della rassegna "Carte da decifrare" di Busca : In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via Luigi Cadorna, 46 a Busca. cs Ti potrebbero interessare anche:

Chi è Andrew Kim - l'Agente della Cia «artefice» del summit Trump-Kim : NEW YORK - Solo il futuro potrà dire se il summit tra Donald Trump e Kim Jong Un sarà ricordato come l'inizio d'una svolta storica, oppure come un

Ucciso da un poliziotto a Genova durante Tso - la madre : “Agente indegno della divisa” : Da un primo esame del corpo, il giovane Jefferson Tomalà sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di pistola. La famiglia accusa ora gli agenti intervenuti sul posto dopo una loro chiamata la 112 per chiedere un Tso. "Chi ha sparato è incompetente e non merita la divisa" ha dichiarato la madre della vittima.Continua a leggere

Accoltella Agente - ucciso a 20 anni. Le parole della mamma : «Dovevano solo calmarlo - hanno sparato»| : La madre del giovane elettricista: dovevano fare un’iniezione invece hanno usato lo spray al peperoncino e le pistole