Aereo si schianta | vittime identificate

Aereo da turismo si schianta su Alpi svizzere - 4 morti : Un Aereo da turismo Robin quadriposto è precipitato nella serata di ieri sulle Alpi svizzere provocando la morte di quattro persone. L'incidente è avvenuto a circa 3.300 metri, poco sotto il col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l'identificazione, secondo quanto ha riferito la polizia cantonale.

India - si schianta Aereo a Mumbai. Cinque morti : Sarebbe di Cinque morti il bilancio di un incidente aereo in cui è rimasto coinvolto a Mumbai, capitale dello Stato centrale Indiano di Maharashtra, un piccolo velivolo caduto sul quartiere occidentale di Ghatkopar....

Incidente Aereo in India : charter si schianta nella periferia di Mumbai - 5 morti : Grave Incidente aereo in India: un charter si è schiantato contro un edificio in costruzione a Ghatkopar, un sobborgo di Mumbai, uccidendo cinque persone. Secondo i media locali, il velivolo, un turboelica Beechcraft King Air C9, stava per atterrare all’aeroporto quando è precipitato con a bordo tre passeggeri e il pilota. La quinta vittima è un passante. L'articolo Incidente aereo in India: charter si schianta nella periferia di Mumbai, 5 ...

USA. L’Aereo si schianta e prende fuoco. Dai rottami esce all’improvviso un 17enne : Un Cessna si schianta in una zona residenziale di Detroit e prende fuoco. Qualcuno dei residenti filma l’incidente aereo: nel video si vede un ragazzo di 17 anni emerge tra i rottami e scappare prima di un’eventuale esplosione. Nello schianto, il giovane ha perso i genitori.Continua a leggere

Aereo ultraleggero si schianta al suolo ed esplode tra le case : Un Aereo ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato dopo essere precipitano in una zona abitata a Nettuno, sul litorale romano. Il velivolo era decollato da un'elisuperfice in località Le...

Miracolo in Honduras - Aereo si schianta oltre la pista : tutti illesi [VIDEO] : L’incidente aereo ha coinvolto un Gulfstream decollato dal Texas e schiantatosi dopo durante l’atterraggio all’aeroporto di Tegucigalpa Un pauroso incidente aereo avvenuto in Honduras ha coinvolto un velivolo Gulfstream decollato dallo scalo di Austin, in Texas (USA). L’aereo ha avuto dei problemi in fase di atterraggio all’aeroporto di Tegucigalpa andando “lungo” sulla pista e finendo la sua corsa tra case ed alberi. Incredibilmente, le sei ...

Cuba - Aereo di linea si schianta dopo decollo a L'Avana/ Ultime notizie video : tre sopravvissuti - la dinamica : Cuba, aereo si schianta dopo decollo a L'Avana: è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente Cubano ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:36:00 GMT)