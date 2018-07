Aereo Malaysia Airlines disperso | rimane il mistero | ha cambiato rotta | ma nessuno sa

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Le autorità malesi hanno pubblicato un rapporto relativo al Boeing MH370scomparso con 239 persone a bordo l’8 marzo 2014: nel corso di una conferenza stampa il responsabile dell’inchiesta ha dichiarato che l’hamanualmente, ma non si conoscono i motivi. E’ probabile che il volo, che era decollato da Kuala Lumpur ed era diretto a Pechino, dopo aver, si sia schiantato in un qualche punto dell’Oceano Indiano meridionale. Dopo tanta attesa, sia a livello internazionale che da parte dei familiari dei passeggeri, il report non ha fornito nuovi elementi utili per comprendere cosa sia accaduto: dopo quattro anni non si risolve ildella sparizione dai radar del velivolo che viaggiava da Kuala Lumpur a Pechino. Molte le ipotesi formulate nel corso degli anni, dall’incidente al dimento o ...