Adriana Volpe e Paola Caruso nei guai con Pechino Express? Il divieto social non

Adriana Volpe e Manila Nazzaro hanno fatto pace (FOTO) : pace fatta tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro, protagoniste nel 2017 di una lite su giornali e social (TvBlog ne dette conto). Tutta 'colpa' della scelta di Michele Guardì di sostituire l'ex Miss Italia a Mezzogiorno in famiglia in favore della showgirl 'amatissima' da Giancarlo Magalli. Nacque uno scambio pubblico di accuse e riferimenti velenosi, che portò alla rottura di qualsiasi tipo di rapporto tra le due donne. Qualche giorno fa la ...

Adriana Volpe - la tremenda vendetta della Rai : rischia una penale - cosa ha combinato : Tommaso Zorzi , Adriana Volpe e Paola Caruso , concorrenti della prossima edizione di Pechino Express, sarebbero nei guai. Le registrazioni della settima edizione di Pechino Express sono iniziate da ...

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli : “Adriana Volpe mi ha screditato” : In una recente intervista, Giancarlo Magalli parla della lite che ha avuto con la sua ex partner lavorativa Adriana Volpe e dei suoi progetti futuri

Giancarlo Magalli/ “Adriana Volpe? Sono ancora vittima delle storie messe in giro da lei!” - e sulla Rai dice… : Giancarlo Magalli parla ancora di Adriana Volpe: “Sono ancora vittima delle storie messe in giro da lei!”, poi racconta anche di avere ricevuto delle proposte di lavoro da Mediaset.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Magalli - durissimo sfogo : «Io ancora vittima di Adriana Volpe. Dopo tanti anni vorrei condurre un quiz» : FUNWEEK.IT - È un fiume in piena Giancarlo Magalli che intervistato da Dagospia non le manda a dire sulla Rai, Adriana Volpe, sulle dinamiche interne a Viale Mazzini, i raccomandati, la politica e sul perché in 25 anni di tv per 19 abbia condotto solo I Fatti Vostri. Al sito di Roberto D'Agostino, il conduttore ha fatto sapere di non essersi ancora stancato di presentare I Fatti ...

Giancarlo Magalli-Adriana Volpe : è di nuovo guerra tra i due conduttori : 'L'ho querelato due volte: l'ho fatto per tutelare la mia dignità e quella delle donne che con sacrificio cercano di emergere nel mondo del lavoro. E per questo cammino a testa alta', ha dichiarato. ...

Pechino Express - ecco concorrenti della prossima edizione : da Adriana Volpe e Marcello Cirillo a Eleonora Brigliadori : Gli zaini dei viaggiatori sono quasi pronti per esser messi in spalla. Il viaggio del cast di Pechino Express, edizione numero sette, partirà logisticamente il 22 giugno prossimo, mentre su Rai 2 lo si vedrà montato ad hoc solo a fine settembre con la confermata conduzione di Costantino della Gherardesca. La rotta? Secondo le indiscrezioni, il reality più avventuroso della tivù sbarcherà per la prima volta in Africa: Marocco, Tanzania e Sud ...

Pechino Express 2018/ Coppie e concorrenti - confermate Adriana Volpe e Paola Caruso : Arrivano le prime conferme ufficiali sulle Coppie e i concorrenti di Pechino Express 2018 che andranno in scena da settembre prossimo. Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:24:00 GMT)

Pechino Express 2018 : la Rai "ripesca" Adriana Volpe : Il prossimo 22 giugno inizieranno le registrazioni di Pechino Express 2018. Il reality avventuroso, che sarà condotto sempre da Costantino Della Gherardesca, questa volta sbarcherà in Africa e ci...

Pechino Express 2018 - tra le coppie Adriana Volpe - Marcello Cirillo - Eleonora Brigliadori - Patrizia Rossetti e le "wags" : Aggiornamento ore 18Oltre ai nomi anticipati da TvBlog e dal settimanale Spy, è arrivata l'ufficialità anche per quanto riguarda altri concorrenti della settima edizione di Pechino Express.prosegui la letturaPechino Express 2018, tra le coppie Adriana Volpe - Marcello Cirillo, Eleonora Brigliadori, Patrizia Rossetti e le "wags" pubblicato su TVBlog.it 25 maggio 2018 18:00.

Pechino Express 7 / Concorrenti e anticipazioni : si parte per l'Africa - Adriana Volpe nel cast : Pechino Express 7, il settimanale Spy e tv Blog svelano i primi nomi del cast della nuova edizione. Adriana Volpe, Paola Caruso e molti altri volti noti in gioco(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:20:00 GMT)

Pechino Express 2018 - tra le coppie Adriana Volpe - Marcello Cirillo - Eleonora Brigliadori - Patrizia Rossetti e le "wags" : Entro la fine del 2018, andrà in onda la settima edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2, condotto da Costantino Della Gherardesca.Stando alle anticipazioni pubblicate sul settimanale Spy, nell'articolo firmato da Giulio Pasqui e Francesco Canino, una delle coppie che prenderà parte alla prossima edizione di Pechino Express sarà composta da Adriana Volpe (nome già anticipato da noi di TvBlog) e da Marcello Cirillo, da poco ...

Adriana Volpe - il no al Grande Fratello Vip : rimarrà in Rai con Pechino Express e un nuovo programma estivo : Il prossimo autunno torna in onda una nuova edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca e fra i concorrenti ci sarà anche Adriana Volpe . Dopo il triste epilogo a I Fatti ...

Adriana Volpe - il no al Grande Fratello Vip : rimarrà in Rai con Pechino Express e un nuovo programma estivo : Il prossimo autunno torna in onda una nuova edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca e fra i concorrenti ci sarà anche Adriana Volpe . Dopo il triste epilogo a I Fatti ...