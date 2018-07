Accoglienza migranti | Alpe richiama la Presidente ad una maggiore condivisione nelle

Sarost 5 - ok Tunisia allo sbarco dei migranti/ Ultime notizie - Croce Rossa : piano di Accoglienza per la nave : migranti, la Sarost 5 accolta in Tunisia, Ultime notizie: a bordo 40 profughi, fra cui 2 donne incinte. Dopo sedici giorni al largo, la nave ha trovato finalmente un porto(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Usa - “bimbi migranti abusati nei centri di Accoglienza” : 125 denunce dal 2014 : “Abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei migranti negli Stati Uniti”: a denunciarli un’inchiesta di ProPublica, associazione di giornalismo investigativo, che cita dati forniti dalla polizia che avrebbe ricevuto 125 denunce a partire dal 2014. L’indagine è stata rilanciata dalla Cnn.Continua a leggere

Usa - bambini migranti : 125 casi di abusi dal 2014/ Ultime notizie : centri di Accoglienza teatro di violenze : Usa, bambini migranti: 125 casi di abusi dal 2014. Ultime notizie: centri di accoglienza teatro di violenze, come emerge da un'inchiesta realizzata da un'associazione di aggiornalisti(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Usa - abusi su bimbi migranti nei centri di Accoglienza : 125 denunce : Nei centri di accoglienza dei migranti negli Stati Uniti sono stati compiuti abusi su decine di bambini. A denunciarlo è l'associazione di giornalismo investigativo ProPublica, che parla di 125 ...

Sondaggi Politici/ Caos migranti - gli elettori con Salvini : solo il 18% vuole Accoglienza ‘totale’ : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:57:00 GMT)

In Spagna il sistema di prima Accoglienza dei migranti sta collassando : Negli ultimi tre giorni sono arrivati sulle coste spagnole circa 1.300 migranti e il governo non sa dove metterli The post In Spagna il sistema di prima accoglienza dei migranti sta collassando appeared first on Il Post.

Migranti : dall'Ue 6mila euro a migrante per l'Accoglienza. Salvini non ci sta : Arriva dalla Commissione europea la proposta ai governi per convincerli ad accogliere profughi. 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo, fino ad un massimo di 500 persone. Ma il Ministro ...

Migranti - l’annuncio di Salvini : “Grazie a tagli Accoglienza pagheremo straordinari a forze dell’ordine” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia che con i soldi risparmiati grazie ai tagli previsti sull'accoglienza dei Migranti verranno pagati gli straordinari arretrati delle forze dell'ordine: "Le risorse andranno a uomini e donne, servitori dello Stato, che hanno lavorato e che devono essere pagati. Si parla di circa 50 milioni e la priorità è quella".Continua a leggere

La delibera di Salvini per tagliare i servizi ai migranti e i costi dell’Accoglienza : La delibera del ministro dell'Interno parla di differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. L'obiettivo è essenzialmente quello di portare i costi da 35 a 25 euro al giorno per migrante (anche se alcune fonti ci confermano come probabilmente si "chiuderà" a 28 euro), con il via libera dell'ANAC di Cantone.Continua a leggere

Salvini e i tagli all'Accoglienza migranti : meno servizi - : ... che sono le prime vittime di una gestione illecita e spregiudicata dei centri, come hanno dimostrato negli ultimi anni molteplici casi di cronaca e numerose inchieste giudiziarie. Con questo accordo ...

Direttiva Salvini su migranti : tagliati costi Accoglienza/ "Da 35 a 25 euro a giorno" : Ue "paghiamo chi salva" : migranti, Direttiva Salvini dopo accordo Viminale-Anac: tagliati i costi accoglienza. 'Da 35 a 25 euro al giorno, lotta speculazioni'. Replica Ue.

Direttiva Salvini su migranti : tagliati costi Accoglienza/ “Da 35 a 25 euro a giorno” : Ue “paghiamo chi salva” : migranti, Direttiva Salvini dopo accordo Viminale-Anac: tagliati i costi dell'accoglienza. "Da 35 a 25 euro al giorno, lotta alle speculazioni": Ue, "paghiamo Stati che salvano"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Come cambierà l'Accoglienza dei migranti dopo la direttiva voluta da Salvini : Differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. Sono questi gli obiettivi della direttiva firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha voluto ridefinire il modello vigente di accoglienza dei migranti, nell'ottica di ottimizzare i servizi e contenerne i costi. Il nuovo modello prevede una differenziazione di servizi offerti in relazione alle fasi dell'accoglienza dei ...

Dopo Di Maio anche Salvini sotto "l'ombrello" di Cantone : l'Anac vigilerà sui bandi per l'Accoglienza dei migranti : Dopo l'Ilva, Raffaele Cantone dovrà occuparsi anche di migranti e accoglienza, un bel da fare per il presidente dell'Anac. Oggi è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a volerlo incontrare al Viminale per stipulare un'intesa e rivedere l'organizzazione del settore dei beni essenziali per i migranti, con l'obiettivo di tagliare i fondi destinati a questa categoria. E' il secondo incarico per Cantone da parte del governo ...