A pesca di rifiuti nel Po

E' stato presentato al Castello Estense di Ferrara il progetto di prevenzione "il Po d'Amare" contro l'inquinamento da plastica in mare. Il progetto pilota predisposto da Fondazione per lo sviluppo Sostenibile, Corepla e Castalia è realizzato grazie al coordinamento dell'autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con il patrocinio del Comune di Ferrara e dell'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume

Operazione Po - a 'pesca' di rifiuti e plastiche : 'Ci auguriamo aggiunge Ciotti che questo progetto possa favorire la creazione di reti ed opportunità per i territori e le imprese creando una economia circolare per valorizzare le proprietà di questo ...

Operazione Po - a ‘pesca’ di rifiuti e plastiche : Roma, 18 lug. – (AdnKronos) – E’ stato presentato al Castello Estense di Ferrara il progetto di prevenzione “il Po d’Amare” contro l’inquinamento da plastica in mare. Il progetto pilota predisposto da Fondazione per lo sviluppo Sostenibile, Corepla e Castalia è realizzato grazie al coordinamento dell’autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con il patrocinio del Comune di Ferrara e ...

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è rifiuti. Di questi - il 90% è plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Scatta sul Po l’operazione prevenzione : a “pesca” di rifiuti e plastiche contro il marine litter : Il principale corso d’acqua italiano che attraversa tutto il Settentrione toccando 4 regioni e 13 province, contribuisce a far dell’Adriatico il mare italiano con la maggiore presenza di rifiuti....