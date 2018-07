6 ristoranti a Milano per cenare all’aperto

gqitalia

(Di lunedì 30 luglio 2018) L’estate impazza, le temperature salgono. Ma anche se durante il giorno siamo tutti costantemente alla ricerca di un soffio salvifico di aria condizionata, quando il sole tramonta ciò che desideriamo è una cena sotto le stelle, magari accompagnata da una buona birra o da un calice di vinello fresco fresco. E così nelle grandi metropoli inizia la ricerca disperata di un posticino in cui rilassarsi in compagnia di dolci metà, amici e colleghi, tra cortili nascosti e terrazze ad alta quota. Succede anche a, dove una buona parte dei locali sembra aver finalmente riscoperto l’importanza di un cortiletto o di un dehors per la bella stagione: e così abbiamo individuato 6all’aperto perfetti per trascorrere le serate più calde dell’anno. Armati solamente di Autan e voglia di gustare qualcosa di buono. Sulle Nuvole Via Garigliano, 12 – Zona Isola La ...